Aktietilbagekøb i Djurslands Bank – transaktioner i uge 11

Fondsbørsmeddelelse 15/2026

Djurslands Bank offentliggjorde den 1. september 2025 et aktietilbagekøbsprogram på 35 mio. kr., dog med maksimalt 51.800 aktier. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 1. september 2025 og vil være afsluttet senest den 31. august 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i banken med op til 25 mio. kr., samt etablering af medarbejderaktieordning med op til 10 mio. kr.
Programmet gennemføres i overensstemmelse med artikel 5 i EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnitlig købskurs (DKK)Transaktions-værdi (DKK)
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet28.961865,4125.063.081
9. marts 2026150973,84146.076,00
10. marts 20261501.008,26151.239,00
11. marts 20261501.001,29150.194,00
12. marts 2026150986,09147.914,00
13. marts 2026150971,99145.799,00
I alt uge 11750988,30741.222,00
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet29.711868,5125.804.303

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060136273 og gennemført af Danske Bank
A/S på vegne af banken.

Efter ovenstående transaktioner ejer Djurslands Bank i alt 62.119 egne aktier, svarende til 2,3 % af bankens aktiekapital.

 

Venlig hilsen
Djurslands Bank

Sigurd Bohlbro Simmelsgaard                             
Adm. direktør, CEO                         

15-2026 Fondsbørsmeddelelse 16.03.2026 Aktietilbagekøb i Djurslands Bank - transaktioner i uge 11
