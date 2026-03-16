Niðurstöður í útboði ríkisvíxla - RIKV 26 0618 - RIKV 26 0916

 | Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins

Flokkur RIKV 26 0618RIKV 26 0916
Greiðslu-og uppgjörsdagur 18.03.202618.03.2026
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) 27.85013.350
Samþykkt (verð / flatir vextir) 98,157/7,34796,469/7,240
Fjöldi innsendra tilboða 2221
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) 47.85039.850
Fjöldi samþykktra tilboða 147
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu 147
Lægsta úthlutaða verð / Hæstu úthlutuðu flötu vextir 98,157/7,34796,469/7,240
Hæsta úthlutaða verð / Lægstu úthlutuðu flötu vextir 98,194/7,19796,491/7,193
Lægsta verð / Hæstu flötu vextir úthlutaðir að fullu 98,157/7,34796,469/7,240
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / flatir vextir) 98,178/7,26296,476/7,225
Besta tilboð (verð / flatir vextir) 98,194/7,19796,491/7,193
Versta tilboð (verð / flatir vextir) 98,134/7,44196,328/7,540
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / flatir vextir) 98,164/7,31996,422/7,340
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) 100,00 %100,00 %
Boðhlutfall 1,722,99

GlobeNewswire

