|Flokkur
|RIKV 26 0618
|RIKV 26 0916
|Greiðslu-og uppgjörsdagur
|18.03.2026
|18.03.2026
|Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
|27.850
|13.350
|Samþykkt (verð / flatir vextir)
|98,157
|/
|7,347
|96,469
|/
|7,240
|Fjöldi innsendra tilboða
|22
|21
|Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
|47.850
|39.850
|Fjöldi samþykktra tilboða
|14
|7
|Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu
|14
|7
|Lægsta úthlutaða verð / Hæstu úthlutuðu flötu vextir
|98,157
|/
|7,347
|96,469
|/
|7,240
|Hæsta úthlutaða verð / Lægstu úthlutuðu flötu vextir
|98,194
|/
|7,197
|96,491
|/
|7,193
|Lægsta verð / Hæstu flötu vextir úthlutaðir að fullu
|98,157
|/
|7,347
|96,469
|/
|7,240
|Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / flatir vextir)
|98,178
|/
|7,262
|96,476
|/
|7,225
|Besta tilboð (verð / flatir vextir)
|98,194
|/
|7,197
|96,491
|/
|7,193
|Versta tilboð (verð / flatir vextir)
|98,134
|/
|7,441
|96,328
|/
|7,540
|Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / flatir vextir)
|98,164
|/
|7,319
|96,422
|/
|7,340
|Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.)
|100,00 %
|100,00 %
|Boðhlutfall
|1,72
|2,99
Niðurstöður í útboði ríkisvíxla - RIKV 26 0618 - RIKV 26 0916
| Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins
Recommended Reading
-
March 12, 2026 11:31 ET | Source: The Republic of Iceland – Government Debt Management
SeriesRIKV 26 0618RIKV 26 0916ISINIS0000038966IS0000038974Maturity Date06/18/202609/16/2026Auction Date03/16/202603/16/2026Settlement Date03/18/202603/18/2026 On the Auction Date, between 10:30 am and...Read More
-
March 10, 2026 11:31 ET | Source: The Republic of Iceland – Government Debt Management
As stated in paragraph 6 in General Terms of Auction for Treasury bonds, the Government Debt Management offered the equivalent of 10% of the nominal value sold in the auction 6. March, at the price of...Read More