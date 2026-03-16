Kumho Tire Canada annonce le lancement de quatre nouvelles gammes de pneus conçues pour les conditions de conduite variées du Canada

TORONTO, 16 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kumho Tire Canada a annoncé aujourd'hui le lancement sur le marché canadien de quatre nouvelles gammes de pneus, élargissant ainsi son portefeuille de produits afin de mieux répondre à la grande diversité des conditions de conduite rencontrées à travers le Canada.

La nouvelle gamme comprend les Ecsta Sport et Ecsta Sport S, l'Ecsta Sport A/S ainsi que le Road Venture RT. Ensemble, ces produits sont conçus pour répondre à différents besoins de conduite réels — de la conduite estivale haute performance à l'utilisation quotidienne toute l'année, en passant par les terrains accidentés que rencontrent les conducteurs de VUS et de camionnettes.

L'environnement routier canadien présente des défis uniques, avec des variations importantes de climat, de revêtements routiers et d'usages selon les régions et les saisons. Les dernières introductions de produits de Kumho Tire Canada reflètent cette réalité en offrant plusieurs solutions axées sur la performance plutôt qu'une approche universelle.

Les Ecsta Sport et Ecsta Sport S sont les pneus d'été ultra haute performance les plus avancés de Kumho à ce jour. Développés avec une technologie de composés améliorée et une conception de bande de roulement optimisée, les deux modèles sont conçus pour offrir une adhérence puissante, une maniabilité précise et une stabilité lors de la conduite à haute vitesse. Ces pneus sont conçus pour assurer un freinage et une tenue de route en virage en toute confiance, y compris dans les conditions estivales humides fréquemment rencontrées sur les routes canadiennes.

En complément de la gamme estivale, l'Ecsta Sport A/S étend les capacités ultra haute performance à une application toutes saisons. Doté d'une technologie de composés de nouvelle génération, de blocs de bande de roulement extérieurs larges et rigides pour une stabilité améliorée, ainsi que de rainures latérales conçues pour favoriser l'évacuation de l'eau, l'Ecsta Sport A/S est conçu pour maintenir ses performances dans des conditions sèches, humides et saisonnières changeantes.

Pour les conducteurs dont les véhicules et le mode de vie exigent une polyvalence au-delà des routes pavées, Kumho Tire Canada présente également le Road Venture RT. Positionné entre les catégories tout-terrain et boue-terrain, ce pneu terrain accidenté combine une traction hors route agressive avec un confort sur route. Sa conception intègre une protection de carcasse renforcée, des rainures d'épaulement éjectrices de pierres et un motif de bande de roulement optimisé destiné à offrir durabilité, stabilité et une performance fiable par temps humide.

« Le marché canadien exige des pneus capables de performer de manière fiable dans une grande variété de situations de conduite réelles », a déclaré un représentant de Kumho Tire Canada. « En introduisant ces quatre nouveaux produits simultanément, nous offrons aux conducteurs des options qui reflètent la façon dont les véhicules sont réellement utilisés à travers le Canada — que ce soit pour les déplacements quotidiens, les voyages longue distance, la conduite sportive ou l'exploration hors route. »

Pour les conducteurs canadiens, la couverture de garantie reflète l'utilisation prévue de chaque gamme de produits. Les Ecsta Sport et Ecsta Sport S sont couverts par une garantie limitée d'usure de la bande de roulement de 45 000 kilomètres pour la conduite estivale ultra haute performance. L'Ecsta Sport A/S offre une garantie limitée d'usure de la bande de roulement de 80 000 kilomètres pour une utilisation toutes saisons, tandis que le Road Venture RT est soutenu par une garantie limitée d'usure de la bande de roulement de 80 000 kilomètres, renforçant son accent sur la durabilité dans des conditions de conduite accidentées et mixtes.

Les nouvelles gammes de pneus Ecsta Sport, Ecsta Sport S, Ecsta Sport A/S et Road Venture RT seront disponibles chez les détaillants autorisés de Kumho Tire Canada dans une large gamme de dimensions pour véhicules de tourisme, voitures de performance, VUS et camionnettes légères. Ces nouveaux produits sont également admissibles au Programme de remise printanière 2026 de Kumho Tire Canada, qui offre une remise pouvant atteindre 60 $ aux consommateurs admissibles pendant la période promotionnelle.

Pour plus d'informations sur Kumho Tire Canada et sa gamme complète de produits, visitez www.kumhotire.ca.

À propos de Kumho Tire Canada

Kumho Tire Canada fait partie de Kumho Tire, un fabricant mondial de pneus basé en Corée du Sud avec plus de 60 ans d'expérience dans la conception et l'ingénierie de pneus. Kumho Tire se consacre à offrir des produits qui équilibrent performance, durabilité et valeur pour les conducteurs évoluant dans une grande variété d'environnements de conduite.

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Kumho Tire Canada Inc.

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