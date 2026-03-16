Top Aces remporte un contrat de formation de pilotes-instructeurs sur F-16 au profit de l’Armée de l'air argentine

Mesa, Arizona, 16 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marquant une nouvelle étape importante de son expansion mondiale, Top Aces Corp. (« Top Aces ») a annoncé aujourd'hui l'attribution d'un contrat pluriannuel d'une valeur de 33,2 millions de dollars pour la formation des pilotes sur F-16 de la Fuerza Aérea Argentina (FAA). Top Aces a été sélectionnée en raison de sa profonde expertise opérationnelle et technique de l’appareil F-16, ainsi que sa vaste expérience internationale en entraînement aérien. Le contrat a été attribué par le 338th Enterprise Sourcing Squadron (ESS) et sera administré par l'U.S. Air Force Security Assistance Training Squadron (AFSAT).

Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'acquisition par l'Argentine d'appareils F-16 de haute performance auprès du Royaume du Danemark, marquant ainsi une étape majeure dans la modernisation de ses capacités de combat aérien. La livraison échelonnée des appareils sera accompagnée d’un programme de formation structuré de Top Aces, permettant ainsi aux pilotes argentins d’atteindre rapidement et en toute sécurité la pleine capacité opérationnelle de première ligne sur F-16.

Le programme de formation des pilotes couvre l’intégralité du cursus de formation nécessaire pour piloter un F-16, allant du cours de base (B-course) pour la qualification initiale, la formation de qualification de mission, la certification de chef de patrouille et la qualification de pilote instructeur. Le contrat comprend deux années de formation complète, avec une option permettant la prolongation de celui-ci pour une troisième année.

« Top Aces est fière d'avoir été sélectionnée par la FAA afin de développer cette capacité avancée de puissance aérienne », a déclaré Steve Haase, président du groupe américain chez Top Aces. « Nos pilotes instructeurs possèdent une vaste expérience au sein de l'U.S. Air Force, chacun comptant plus de 20 années de service et une moyenne de plus de 2 300 heures de vol sur F-16. Ayant bâti de toutes pièces une organisation F‑16 pleinement opérationnelle, Top Aces dispose d’un positionnement unique pour former la prochaine génération de chefs de combat argentins sur leur nouvelle plateforme F‑16 hautement performante. »

La formation sera assurée par les pilotes instructeurs de Top Aces sur les bases aériennes de la FAA, avec les F-16 de l'Argentine. Cette approche permet d’adapter le programme de formation aux exigences opérationnelles spécifiques de la FAA ainsi qu’aux différentes versions d’aéronefs. Le programme combine un enseignement théorique en salle, l’utilisation de simulateurs de vol avancés et des vols réels, couvrant ainsi un large éventail de profils de mission du F‑16.

« Suite à l'acquisition du F-16 par l'Argentine, la capacité de Top Aces à fournir rapidement une formation de haute qualité en Argentine a été un facteur déterminant dans l’attribution de ce contrat », a ajouté Patrick « Mongo » McClelland, gestionnaire du programme des ventes militaires à l'étranger (FMS) chez Top Aces. « En déployant nos instructeurs expérimentés directement en Argentine, nous assurons une formation continue, du niveau initial jusqu’au niveau d'instructeur. Cette approche optimise la compétence et la progression des étudiants, tout en permettant la livraison d’une solution efficiente, rentable et pleinement alignée avec les objectifs de défense nationale de l'Argentine. »

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui peuvent constituer des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, en particulier en ce qui concerne la valeur et la durée prévues du contrat avec l’Armée de l'air argentine. Ces déclarations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement sujettes à des incertitudes et des contingences importantes. Rien ne garantit que les déclarations prospectives s'avèreront exactes puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de telles déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives.

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse ne sont valables uniquement à la date de celui-ci et, sauf si la loi l'exige, Top Aces ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser l'une de ces déclarations.

À propos de Top Aces

Avec plus de 150 000 heures de vol sans accident, Top Aces Inc. et ses filiales, dont Top Aces Corp. et Blue Air Training Corp., fournissent une formation opérationnelle avancée aux principales forces armées du monde. Dans une industrie où l'expérience compte, Top Aces possède la flotte la plus vaste et la plus avancée d'avions de chasse exploités commercialement en service actif et est le seul propriétaire/exploitant commercial de F-16 au monde. Nos formations essentielles aux missions améliorent la préparation opérationnelle des forces de combat en offrant une expérience réaliste, tout en générant d'importantes économies de coûts et en prolongeant la durée de vie des flottes d'avions militaires. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.topaces.us.

Suivez Top Aces sur les réseaux sociaux :

X : https://x.com/topaces/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/top-aces/

Instagram : https://www.instagram.com/topaces/

Facebook : https://www.facebook.com/topaces/

Contact médias :

Erin Black

Directrice des communications corporatives et du marketing, Top Aces

+1 (514) 694-7224

media@topaces.us