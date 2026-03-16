Breytingar á framkvæmdastjórn Ísfélags hf.

Jón Páll Kristófersson, sölu- og markaðsstjóri Ísfélags hf. hefur tekið sæti í framkvæmdastjórn félagsins.
Jón Páll Kristófersson er fæddur árið 1971. Jón Páll er viðskiptafræðingur frá Háskólanum á Akureyri. Hann var rekstrarstjóri hjá Ramma hf. og síðar Ísfélagi hf. í Þorlákshöfn frá árinu 2000 til 2024. Jón Páll á beinan eignarhlut í eigin nafni alls 958.140 hluti, eða sem svarar til 0,12% af skráðu hlutafé félagsins. Enn fremur er Jón Páll eigandi alls hlutafjár í Rúnu ehf. sem á 360.000 hluti í félaginu, eða sem svarar til 0,04% af skráðu hlutafé þess.