金电科技有限公司（NASDAQ: KMRK）宣布与Aurora AZ Energy Ltd.成立合资企业，在加拿大开发高达500兆瓦的人工智能及高性能计算基础设施

香港及纽约, March 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 金电科技有限公司（Nasdaq：KMRK）（「金电科技」或「本公司」）今日宣布其子公司已与专注于开发井口天然气发电方案的能源公司Aurora AZ Energy Ltd.（「Aurora」）成立合资企业，共同在加拿大艾伯塔省（Alberta）建设大型加密货币挖矿、人工智能（AI）及高性能计算（HPC）基础设施。

首阶段合资项目将于Aurora在艾伯塔省的旗舰基地启动，预计提供100兆瓦（MW）的IT计算容量，并视条件逐步扩展至最高500兆瓦。后续发展将取决于额外电力供应、土地及资金到位情况。Aurora作为井口能源解决方案的领先企业，擅长将天然气资源转化为高成本效益的发电方案，以支持高密度计算应用。

Aurora将凭借其在井口整合天然气与先进发电技术的专业能力，将天然气直接转化为稳定且高效的电力供应。合资企业预期，此模式能有效降低能源成本，较北美现行电网电价具备显著优势，从而为区内数据中心打造高性能且具成本竞争力的平台。同时，该发电模式可将原本可能被燃烧（flaring）的天然气用于发电，实现环境效益与能源效益的统一。

根据合资协议，Aurora将提供井口能源基地及相关电力基础设施，而金电科技则负责数据中心的设计、开发与运营。双方将共同建设专为加密货币挖矿、AI模型训练与推理，以及其他计算密集型应用而设的高密度数据中心。此次交易有待获得相关监管机构批准，包括艾伯塔省的能源及环境许可等。

发展蓝图

本次合作将分阶段推进，逐步实现超过100兆瓦、最终高达500兆瓦的IT计算容量：

第一阶段：

合资企业将于Aurora的旗舰基地展开初期开发，建立100兆瓦计算容量及专用井口电力设施。计划于2026年9月动工，并于2027年第二季度投入初步计算服务。

第二阶段扩展：

在成功完成首阶段部署后，双方将评估在现有基地扩充额外土地及电力资源的可行性，以迈向500兆瓦目标。

后续拓展：

金电科技与Aurora亦计划评估并开发Aurora在艾伯塔省其他超过20个活跃井口基地的潜在项目，进一步将AI与HPC计算能力扩展至更大规模。

「随着AI模型与HPC应用对能源需求持续攀升，稳定且高成本效益的基础设施更显关键。与Aurora合作，让我们能结合其井口能源优势与我们在高性能芯片及数据中心设计的专业，为下一代AI与HPC应用建立强大的计算平台，」金电科技有限公司首席执行官郭文傑表示。

「Aurora的成立宗旨是释放井口天然气的最大价值，」Aurora AZ Energy Ltd. 首席执行官周健明表示。「通过此次与金电科技合作，我们得以将这一能源转化能力应用于高密度计算基础设施建设，推动能源与数字基础设施的深度融合。」

关于金电科技有限公司（NASDAQ: KMRK）

金电科技有限公司（K-Tech Solutions Company Limited）成立于2016年，总部位于香港，主要从事多元化玩具产品的设计、开发、测试及销售，产品涵盖简易塑料玩具及较为复杂的机电玩具等多个类别；其中，婴幼儿及学前教育玩具与学习套件的研发是公司的核心业务。我们的解决方案服务贯穿玩具产品整个开发周期，包括设计、原型测试、生产管理、质量监控及售后服务。

关于Aurora AZ Energy Ltd.

Aurora AZ Energy Ltd. 总部位于加拿大卡尔加里，是一家专注于井口天然气发电方案的能源基础设施公司。凭借创新的井口能源技术，Aurora致力将天然气资源直接转化为可靠且高效的电力，以支持人工智能、高性能计算（HPC）及数字基础设施等高能源密度应用。公司成立于2023年，旨在推动能源利用效率与可持续发展，助力新一代数字基础设施的建设与运营。

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