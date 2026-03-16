金電科技有限公司（NASDAQ: KMRK）宣佈與 Aurora AZ Energy Ltd. 成立合資企業，於加拿大開發高達 500 兆瓦之人工智能及高性能運算基礎設施

香港及紐約, March 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 金電科技有限公司（Nasdaq：KMRK）（「金電科技」或「本公司」）今日宣佈其子公司已與專注開發井口天然氣發電方案的能源公司 Aurora AZ Energy Ltd.（「Aurora」）成立合資企業，攜手於加拿大亞伯達省（Alberta）建設大型加密貨幣挖礦、人工智能（AI）及高性能運算（HPC）基礎設施。

首階段合資項目將於 Aurora 於亞伯達省的旗艦基地啟動，預計提供 100 兆瓦（MW）資訊科技運算容量，並有條件逐步擴展至最高 500 兆瓦。進一步發展將視乎額外電力供應、土地及資金取得情況而定。Aurora 作為井口能源解決方案的領先企業，擅長將天然氣資源轉化為具成本效益的發電方案，以支援高密度運算應用。

Aurora 將憑藉其在井口整合天然氣與先進發電技術的專業，把天然氣直接轉化為穩定且高效的電力供應。合資企業預期，此模式能有效降低能源成本，較北美現行電網電價明顯具優勢，從而為區內數據中心打造高性能且具成本競爭力的平台。同時，該發電模式亦可將原本可能被燃燒（flaring）的氣體用於發電，達致環境效益與能源效益並重。

根據合資協議，Aurora 將提供井口能源基地及相關的電力基礎設施，而金電科技則負責數據中心的設計、開發與營運。雙方將共同建設專為加密貨幣挖礦、AI 模型訓練與推理，以及其他計算密集型應用而設的高密度數據中心。是次交易有待獲得相關監管機構批准，包括亞伯達省的能源及環境許可等。

發展藍圖

這次合作將分階段推展，逐步實現超過 100 兆瓦、最終高達 500 兆瓦的 IT 運算容量：

第一階段：

合資企業將於 Aurora 的旗艦基地展開初期開發，建立 100 兆瓦運算容量及專用井口電力設施。預定於 2026 年 9 月動工，並於 2027 年第二季投入初步運算服務。

第二階段擴展：

在成功完成首階段部署後，雙方將評估於現有基地擴充額外土地及電力資源的可行性，以邁向 500 兆瓦目標。

後續拓展：

金電科技與 Aurora 亦計劃檢視並開發 Aurora 於亞伯達省其他超過 20 個活躍井口基地的潛力項目，進一步擴展 AI 與 HPC 運算能力至更大規模。

「隨著 AI 模型與 HPC 應用對能源需求持續攀升，穩定且具成本效益的基礎設施更顯關鍵。與 Aurora 合作，讓我們能結合其井口能源優勢與我們在高性能晶片及數據中心設計的專業，為下一代 AI 與 HPC 應用建立強大的運算平台，」金電科技有限公司行政總裁郭文傑表示。

「Aurora 的成立宗旨是釋放井口天然氣的最大價值，」Aurora AZ Energy Ltd. 行政總裁周健明表示。「透過今次與金電科技合作，我們得以將這項能源轉化能力應用於高密度運算基礎設施建設，推動能源與數碼基礎設施的深度結合。」

關於金電科技有限公司（NASDAQ: KMRK）

金電科技有限公司（K‑Tech Solutions Company Limited）總部設於香港，是一家科技設計及產品開發公司，專注提供從概念設計、原型測試到量產管理及品質監控的全方位解決方案。公司早期以教育及機電玩具設計見稱，近年積極拓展人工智能及神經介面硬件等新興科技領域，致力將創新設計與先進工程技術融合，推動智慧型產品與高性能運算硬件的全球應用發展。

關於金電科技有限公司（NASDAQ: KMRK）

金電科技有限公司（K‑Tech Solutions Company Limited）成立於 2016 年，總部設於香港，主要從事多元化玩具產品的設計、開發、測試及銷售，產品涵蓋由簡單塑膠玩具以至較複雜的機電玩具等多個類別；當中，嬰幼兒及學前教育玩具及學習套裝的研發更是本公司的重點業務。我們的方案服務橫跨玩具產品整個開發周期，包括設計、原型測試、生產管理、品質監控以至售後服務。

關於 Aurora AZ Energy Ltd.

Aurora AZ Energy Ltd. 總部設於加拿大卡加利，是一家專注於井口天然氣發電方案的能源基礎設施公司。憑藉創新的井口能源技術，Aurora 致力將天然氣資源直接轉化為可靠且高效的電力，以支持人工智能、高性能運算（HPC）及數碼基礎設施等高能源密度的應用。公司成立於 2023 年，旨在推動能源利用效率與可持續發展，助力新一代數碼基礎設施的建設與營運。

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