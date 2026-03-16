Benevity dévoile de nouvelles fonctionnalités d’IA et de gestion qui simplifient l’octroi de subventions à l’échelle mondiale

CALGARY, Alberta, 16 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity Inc., leader mondial des logiciels dédiés à la mission d’entreprise, a annoncé aujourd’hui deux évolutions majeures de son écosystème d’octroi de subventions : le lancement des « Grant Summaries » (résumés de subventions) alimentés par l’IA et destinés aux administrateurs de programmes, ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité de gestion des demandes de subventions pour les organisations à but non lucratif.

Ces nouveautés surviennent alors que l’ampleur des dons d’entreprise continue de croître. En 2025, la plateforme Benevity a enregistré une forte hausse du volume de subventions accordées, en progression de plus de 14 % sur un an, reflétant une évolution plus large vers des investissements communautaires plus actifs et plus réactifs. L’adoption de ces nouveaux outils a été immédiate : plus de 30 % des clients de Benevity utilisant les solutions de subventions ont utilisé la fonctionnalité alimentée par l’IA dans la semaine suivant son lancement.

« L’octroi de subventions par les entreprises ne se contente pas de croître : il évolue. À mesure que les enjeux augmentent, le secteur a besoin de plus que de simples outils, il lui faut un écosystème stable et nativement intégré qui élimine les frictions entre l’intention et l’impact », a déclaré Candace Worley, directrice des produits chez Benevity. « Nous continuons d’investir dans une infrastructure unifiée où l’efficacité de l’IA se combine à des capacités et une fiabilité de niveau professionnel. En réduisant la distance entre les ressources d’une entreprise et la mission d’une organisation à but non lucratif, nous faisons en sorte que la technologie ne soit pas seulement un simple outil, mais le véritable catalyseur de l’engagement sociétal au travail. »

Résoudre la surcharge d’informations pour les responsables des subventions

Pour les équipes chargées de l’impact social en entreprise, le principal défi est souvent le volume considérable d’informations à traiter. À mesure que les demandes de subventions deviennent plus fréquentes et plus détaillées, le travail manuel nécessaire à leur examen peut retarder l’attribution de financements essentiels.

Les nouveaux Grant Summaries alimentés par l’IA de Benevity, disponibles dans Benevity Grants Management, utilisent l’IA générative pour fournir une vue d’ensemble structurée de l’objectif d’une demande, de ses besoins de financement et de l’impact attendu. Cette amélioration, intégrée dès le début du processus d’examen des demandes de subventions, permet aux administrateurs de programmes de trier plus rapidement les propositions finalisées, d’évaluer plus facilement leur adéquation avec les objectifs de financement et de consacrer davantage de temps à l’alignement stratégique des programmes et à l’analyse de leur impact potentiel.

Améliorer l’expérience des demandeurs de subventions

Un écosystème de subventions efficace doit fonctionner des deux côtés du processus. Pour les organisations à but non lucratif, les démarches administratives nécessaires à l’obtention d’une subvention sont essentielles à leur mission, mais souvent lourdes et complexes. Pour répondre à ce besoin, Benevity a lancé une nouvelle fonctionnalité de gestion des candidatures de subventions dans le Benevity Causes Portal. Cette mise à jour comble le « déficit de visibilité » auquel sont confrontées les ONG, en leur offrant une source d’information unique pour consulter les demandes soumises via les programmes Grants Management de Benevity, ainsi que leur statut et les actions requises. Des alertes visibles signalent lorsqu’une action est requise, par exemple une nouvelle soumission ou un questionnaire de suivi, contribuant à réduire le risque de délais manqués ou de financements perdus.

Des recherches récentes menées par Benevity Impact Labs montrent que si 74 % des organisations déclarent appliquer les bonnes pratiques en matière d’octroi de subventions, seulement 51 % estiment les mettre réellement en œuvre de manière efficace. Cet écart souligne la nécessité de solutions capables de simplifier l’administration des deux côtés de la relation de subvention. En faisant évoluer ses solutions de gestion des subventions, Benevity aide les entreprises et les organisations à but non lucratif à collaborer plus facilement, à réduire le délai entre l’examen des demandes et leur impact concret, et à consacrer davantage d’énergie à la mise en place de programmes de subvention durables et résilients au service des communautés.

Benevity présentera et donnera un aperçu de ces améliorations et d’autres perfectionnements apportés à Grants Management lors de la conférence PEAK Grantmaking fin mars, où les leaders des initiatives d’impact pourront découvrir par eux-mêmes comment la Benevity Enterprise Impact Platform continue de simplifier le parcours des programmes de subventions, de la candidature à l’impact.

À propos de Benevity

Benevity, une entreprise certifiée B Corporation, est le leader mondial des logiciels d’impact social pour les entreprises. La plateforme complète de Benevity permet aux sociétés les plus engagées dans le monde d’intégrer de manière transparente la responsabilité sociale des entreprises au cœur de leur stratégie, générant ainsi un impact mesurable, évolutif et durable. Depuis 2008, Benevity a apporté un soutien financier de plus de 44 milliards de dollars à pas moins de 560 000 organisations à but non lucratif et a permis à plus de 7,7 millions d’acteurs du changement à travers le monde de renforcer la confiance, d’impliquer les collaborateurs, de favoriser la fidélisation du personnel et de stimuler l’innovation. Sa plateforme intégrée soutient les dons, le bénévolat, les subventions et la mobilisation des collaborateurs, grâce à des informations pertinentes et une infrastructure mondiale sécurisée. Pour en savoir plus, consultez le site www.benevity.com .