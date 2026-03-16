Kvika banki hf.: Aðalfundur 18. mars 2026 – framboð til stjórnar og skráningarfrestur

Framboðsfrestur til stjórnar Kviku banka hf. rann út þann 13. mars 2026. Eftirtaldir einstaklingar gáfu kost á sér til setu í stjórn fyrir aðalfund félagsins, sem haldinn verður kl. 16:00 þann 18. mars nk. á Iceland Parliament Hotel við Austurvöll, auk þess sem boðið er upp á fullgilda rafræna þátttöku í gegnum Lumi AGM:
Í framboði til stjórnar:
- Sigurður Hannesson
- Helga Kristín Auðunsdóttir
- Guðjón Reynisson
- Ingunn Svala Leifsdóttir
- Páll Harðarson
Í framboði sem varamenn í stjórn:
- Kolbrún Jónsdóttir
- Thomas Skov Jensen
Það er mat stjórnar að öll framboð séu gild, sbr. 63. gr. a. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Samkvæmt samþykktum félagsins skal stjórn skipuð fimm aðalmönnum og tveimur varamönnum. Það er mat tilnefningarnefndar að frambjóðendur búi yfir fjölbreyttri þekkingu og reynslu sem nýtist félaginu við stefnumótun og eftirlit í því umhverfi sem félagið starfar í.
Athygli er vakin á því að hluthafar eða umboðsmenn þeirra sem hafa hug á því að sækja fundinn, hvort sem er rafrænt eða á staðnum, eru beðnir um að skrá sig hér eigi síðar en kl. 16:00 í dag. Með innskráningu þarf að fylgja mynd af gildum skilríkjum og umboð, ef við á. Atkvæðagreiðsla á fundinum mun alfarið fara fram í gegnum Lumi AGM, hvort sem hluthafar mæta til fundarins á Parliament Hotel eða taka þátt með rafrænum hætti.
Nánari upplýsingar um frambjóðendur og aðrar upplýsingar um framkvæmd aðalfundar eru aðgengilegar á heimasíðu bankans.