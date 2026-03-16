16. marts 2026

Selskabsmeddelelse nummer 21/2026

Forløb af ordinær generalforsamling i Realkredit Danmark A/S

Realkredit Danmark A/S afholdt ordinær generalforsamling den 16. marts 2026, kl. 13.00, på adressen Bernstorffsgade 40, 1577 København V med følgende dagsorden:

Forelæggelse af årsrapport 2025 til godkendelse Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Forslag til ændring af Realkredit Danmarks vedtægter for udvidelse af antallet af direktionsmedlemmer Forelæggelse af Remuneration Policy 2026 og Remuneration Report 2025 Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af finansiel revisor Behandling af eventuelle forslag og emner fra bestyrelsen eller aktionærer





Referat:

Ad) pkt. 1: Forelæggelse af årsrapport 2025 til godkendelse

Bestyrelsesformanden aflagde beretning om selskabets aktiviteter i regnskabsåret 2025 og gennemgik årsrapporten. Dirigenten konstaterede, at årsrapporten sammen med revisionspåtegningen for perioden 1. januar til 31. december 2025 blev godkendt.

Ad) pkt. 2: Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen og direktionen.

Ad) pkt. 3: Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte til aktionæren på i alt DKK 4.848 mio.

Ad) pkt. 4: Forslag til ændring af Realkredit Danmarks vedtægter for udvidelse af antallet af direktionsmedlemmer

Generalforsamlingen godkendte forslaget til ændring af Realkredit Danmarks vedtægter for udvidelse af antallet af direktionsmedlemmer.

Ad) pkt. 5: Forelæggelse af Remuneration Policy 2026 og Remuneration Report 2025

Forslagene til Remuneration Policy 2026 og Remuneration Report 2025 blev fremlagt. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, betinget af den endelige godkendelse af Remuneration Policy 2026 på generalforsamlingen den 26. marts 2026 i Danske Bank A/S.

Ad) pkt. 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Generalforsamlingen genvalgte følgende bestyrelsesmedlemmer:

Christian Bornfeld

Jesper Koefoed

Jakob Bøss

Linda Fagerlund

Claus Schrøder Jensen





Derudover består bestyrelsen af følgende medarbejdervalgte medlemmer:

Majken Hammer Sløk

Christian Hilligsøe Heinig

Gøsta Harboe Rasmussen





Ad) pkt. 7: Valg af finansiel revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisor.

Ad) pkt. 8: Behandling af eventuelle forslag og emner fra bestyrelsen eller aktionærer

Dirigenten konstaterede, at der ikke var noget under dette punkt.



Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for hævet.

Efterfølgende bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S:

På det bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S, som blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig med Christian Bornfeld som formand og Jakob Bøss som næstformand. Revisionsudvalget består af Jesper Koefoed (formand) og Jakob Bøss.

Eventuel henvendelse kan rettes til Helle Meineche, tlf.: +45 21 55 87 42

