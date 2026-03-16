Hampiðjan hf. - Frambjóðendur til stjórnar

Eftirtaldir aðilar hafa boðið sig fram til setu í stjórn og til stjórnarformennsku á aðalfundi félagsins, sem haldinn verður 20. mars 2026.
Stjórnarformaður:
Vilhjálmur Vilhjálmsson
Meðstjórnendur:
Auður Kristín Árnadóttir
Kristján Loftsson
Loftur Bjarni Gíslason
Sigrún Þorleifsdóttir
Þar sem frambjóðendur eru jafnmargir og þeir stjórnarmenn sem á að kjósa á fundinum og samsetning stjórnar fullnægir ákvæðum laga og samþykkta félagsins um kynjahlutföll er sjálfkjörið í stjórnarsætin fimm.
Nánari upplýsingar um frambjóðendur liggja frammi á skrifstofu félagsins og á heimasíðu félagsins https://hampidjan.is/fjarmal/adalfundur/.