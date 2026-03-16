Kvika banki hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í viku 11 keypti Kvika banki hf. („Kvika“ eða „bankinn“) 6.000.000 eigin hluti að kaupverði 110.800.000 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð (gengi)
|Kaupverð
|9.3.2026
|14:37:39
|2.000.000
|18,3
|36.600.000
|11.3.2026
|14:54:55
|2.000.000
|18,55
|37.100.000
|13.3.2026
|11:44:52
|2.000.000
|18,55
|37.100.000
|Samtals
|6.000.000
|110.800.000
Um er að ræða viðskipti bankans í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 20. febrúar 2026 og er gerð í samræmi við heimild hluthafafundar Kviku þann 21. mars 2024 og endurnýjuð á aðalfundi Kviku þann 26. mars 2025.
Kvika hefur nú keypt samtals 29.200.000 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,501% af útgefnum hlutum í félaginu. Nemur heildarkaupverð þeirra 545.855.000 kr. Eftir kaupin eru eigin hlutir Kviku samtals 303.567.380 hlutir eða sem nemur 6,426% af útgefnum hlutum í félaginu.
Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 631.548.500 kr. að kaupvirði en aldrei fleiri hluti en 45.000.000.
Endurkaupaáætlunin er í gildi frá 20. febrúar 2026 til aðalfundar Kviku á árinu 2026 nema hámarks kaupvirði eða hámarks fjölda hluta verði náð fyrir þann tíma.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar skal vera í samræmi við lög. þ.m.t. lög um hlutafélög nr. 2/1995, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik (MAR) nr. 596/2014 sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnar ESB (EU) 2016/1052 frá 8. mars 2016. sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021 sem tóku gildi á Íslandi 1. september 2021.
Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Kviku á netfanginu fjarfestatengsl@kvika.is