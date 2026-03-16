Kering - Communiqué de presse - Kering crée Kering Jewelry et en confie la direction à Jean-Marc Duplaix - 16 03 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 16 mars 2026

KERING CRÉE KERING JEWELRY

ET EN CONFIE LA DIRECTION À JEAN-MARC DUPLAIX

Kering annonce aujourd’hui la création de Kering Jewelry, entité dédiée à structurer et accélérer le développement de son activité Joaillerie. Elle rassemblera les Maisons Boucheron, Pomellato, Dodo et Qeelin, ainsi que les capacités industrielles du Groupe, dont Raselli Franco Group, en cours d’intégration et qui est appelé à jouer un rôle central grâce à son savoir-faire d’excellence et à ses technologies de pointe.

Jean-Marc Duplaix est nommé Chief Executive Officer de Kering Jewelry, avec effet immédiat. Les Directeurs généraux des Maisons de Joaillerie lui reporteront directement, renforçant ainsi la cohérence stratégique et la coordination opérationnelle. Il conservera par ailleurs ses responsabilités de Chief Operating Officer du Groupe, incluant la finance, le M&A, les relations investisseurs, l’immobilier, le digital et le secrétariat général.

Kering Jewelry constituera une plateforme intégrée destinée à soutenir la croissance des Maisons, en s’appuyant sur leurs identités créatives et le développement de leurs collections iconiques et de Haute Joaillerie. Cette organisation permettra également au Groupe de tirer parti de nouvelles opportunités dans cette catégorie, y compris pour ses Maisons de Mode et de Maroquinerie.

Luca de Meo, Directeur général de Kering, a déclaré : « Avec Kering Jewelry, nous dotons le Groupe d’une plateforme puissante et cohérente, capable d’accompagner l’ambition de nos Maisons dans un métier où créativité et excellence sont indissociables. Je me réjouis de la nomination de Jean-Marc : son expérience sera déterminante pour libérer le plein potentiel du Groupe dans la Joaillerie. »

Portrait de Jean-Marc Duplaix disponible ici.

A propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 44 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2025.

Contacts

Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Caroline Bruel +33 (0)1 45 64 62 53 caroline.bruel-ext@kering.com Analystes/investisseurs Philippine de Schonen +33 (0)6 13 45 68 39 philippine.deschonen@kering.com Victoria Gerard +33 (0)6 79 39 85 16 victoria.gerard@kering.com





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