Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 13 mars 2026

 | Source: WENDEL WENDEL

 RACHAT D’ACTIONS – 16 MARS 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes entre les 9 au 13 mars 2026 :

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché (MIC Code)
WENDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		969500M98ZMIZYJD5O34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		09/03/2026FR000012120419 01080,6838XPAR
09/03/2026FR00001212049 45480,6716CEUX
09/03/2026FR00001212041 67980,6494TQEX
09/03/2026FR00001212041 81880,7005AQEU
10/03/2026FR000012120419 18882,6285XPAR
10/03/2026FR00001212049 80582,6056CEUX
10/03/2026FR00001212041 74582,6153TQEX
10/03/2026FR00001212041 85382,6240AQEU
11/03/2026FR00001212049 59780,7633CEUX
11/03/2026FR000012120418 76180,8155XPAR
11/03/2026FR00001212041 55080,7807TQEX
11/03/2026FR00001212041 79980,7539AQEU
12/03/2026FR000012120417 62279,2710XPAR
12/03/2026FR00001212049 29278,9239CEUX
12/03/2026FR00001212041 66578,9312AQEU
12/03/2026FR00001212041 44578,9189TQEX
13/03/2026FR00001212049 68478,2420CEUX
13/03/2026FR000012120417 18978,1066XPAR
13/03/2026FR00001212041 62878,2342AQEU
13/03/2026FR00001212041 49478,2683TQEX
 TOTAL156 27880,3269 

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et annoncé l’acquisition de Committed Advisors en octobre 2025. Au 31 décembre 2025, le Groupe gère 47 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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