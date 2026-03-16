Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 13 mars 2026

RACHAT D’ACTIONS – 16 MARS 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes entre les 9 au 13 mars 2026 :

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché (MIC Code) WENDEL















































































969500M98ZMIZYJD5O34















































































09/03/2026 FR0000121204 19 010 80,6838 XPAR 09/03/2026 FR0000121204 9 454 80,6716 CEUX 09/03/2026 FR0000121204 1 679 80,6494 TQEX 09/03/2026 FR0000121204 1 818 80,7005 AQEU 10/03/2026 FR0000121204 19 188 82,6285 XPAR 10/03/2026 FR0000121204 9 805 82,6056 CEUX 10/03/2026 FR0000121204 1 745 82,6153 TQEX 10/03/2026 FR0000121204 1 853 82,6240 AQEU 11/03/2026 FR0000121204 9 597 80,7633 CEUX 11/03/2026 FR0000121204 18 761 80,8155 XPAR 11/03/2026 FR0000121204 1 550 80,7807 TQEX 11/03/2026 FR0000121204 1 799 80,7539 AQEU 12/03/2026 FR0000121204 17 622 79,2710 XPAR 12/03/2026 FR0000121204 9 292 78,9239 CEUX 12/03/2026 FR0000121204 1 665 78,9312 AQEU 12/03/2026 FR0000121204 1 445 78,9189 TQEX 13/03/2026 FR0000121204 9 684 78,2420 CEUX 13/03/2026 FR0000121204 17 189 78,1066 XPAR 13/03/2026 FR0000121204 1 628 78,2342 AQEU 13/03/2026 FR0000121204 1 494 78,2683 TQEX TOTAL 156 278 80,3269

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et annoncé l’acquisition de Committed Advisors en octobre 2025. Au 31 décembre 2025, le Groupe gère 47 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général - Caroline Bertin Delacour : +33 (0) 1 42 85 30 00 - c.bertindelacour@wendelgroup.com

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