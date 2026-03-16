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Évolution de la composition du Conseil d’Administration de Capgemini

proposée à l’Assemblée Générale 2026

Paris, le 16 mars 2026 – Le Conseil d’Administration de Capgemini SE, réuni le 16 mars 2026, a délibéré sur l’évolution de sa composition qui sera proposée à la prochaine Assemblée Générale du 20 mai 2026.

MM. Xavier Musca et Frédéric Oudéa ayant fait part de leur souhait de ne pas être candidats au renouvellement de leurs mandats1, le Conseil d’Administration les remercie chaleureusement pour leur contribution respective aux travaux du Conseil et de ses Comités, notamment en tant que Président du Comité d’Audit et des Risques pour le premier cité et en tant qu’Administrateur Référent et Président du Comité Ethique et Gouvernance pour le second.

Le Conseil d’Administration, sur le rapport du Comité Ethique et Gouvernance, a décidé de proposer à l’Assemblée Générale 2026 d’une part le renouvellement du mandat d’administrateur de M. Paul Hermelin et de Mme Maria Ferraro, et d’autre part les nominations de Mme Véronique Weill2 et de M. Luc Rémont en qualité de membres du Conseil d’Administration, pour une durée de quatre ans. Cette proposition répond à l’ambition du Conseil de maintenir la diversité de ses profils et de ses expertises sectorielles, tout en renforçant la parité de genres au sein du Conseil.

Le Conseil d’Administration propose de maintenir, à l’issue de la prochaine Assemblée Générale, une gouvernance dissociant les fonctions de Président et de Directeur général et de reconduire M. Paul Hermelin en qualité de Président du Conseil pour un dernier mandat, sous réserve du renouvellement de son mandat d’administrateur par l’Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration considère que le renouvellement de M. Hermelin en tant que Président du Conseil permettra ainsi d’articuler au mieux les successions à venir du Président du Conseil et du Directeur général au cours de la période 2026-2030.

Le Conseil d’Administration a par ailleurs l’intention de nommer M. Patrick Pouyanné en tant qu’Administrateur Référent à l’issue de l’Assemblée Générale. Dirigeant expérimenté, M. Patrick Pouyanné a une très bonne connaissance de l’entreprise étant membre indépendant du Conseil depuis 9 ans et ayant participé au précédent process de succession du Directeur Général. Il est Président du Comité des Rémunérations et membre du Comité Ethique et Gouvernance.

M. Rémont apportera au Conseil son expérience en tant que dirigeant de groupes internationaux leaders dans les secteurs de l’énergie et de la transition énergétique, où les technologies jouent un rôle clé. Il apportera également son expertise financière ainsi que des fusions-acquisitions et sa connaissance du secteur de la finance.

Mme Véronique Weill a exercé de nombreuses responsabilités dans les secteurs de l’assurance et de la banque dans le cadre de postes de direction au sein d’entreprises internationales. Elle apportera au Conseil son expertise financière, sa solide expérience en matière de gouvernance d’entreprise et de sujets RSE, ainsi que sa connaissance dans le domaine des nouvelles technologies et du digital appliqué au secteur des services financiers.

Le Conseil d’Administration considère M. Luc Rémont et Mme Véronique Weill comme indépendants au regard des critères du Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère.

La cooptation de Mme Lila Tretikov, décidée par le Conseil d’Administration le 5 janvier 2026 en remplacement de

Mme Megan Clarken, sera par ailleurs soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale3.

Mme Lila Tretikov apportera au Conseil ses compétences technologiques et son expertise reconnue en matière d’IA et de transformation des entreprises par la technologie.

Dans l’hypothèse de l’approbation de ces résolutions par l’Assemblée Générale du 20 mai 2026, la composition du Conseil d’Administration resterait stable avec 15 administrateurs, dont deux administrateurs représentant les salariés et un administrateur représentant les salariés actionnaires. Il compterait parmi ses membres 83 % d’administrateurs indépendants4, 40 % d’administrateurs ayant des profils internationaux et 50 % de femmes4.

Il est précisé que les dispositions de l’ordonnance n° 2024-934 portant transposition de la directive « Women on Boards » en droit français publiée le 15 octobre 2024 ne seront applicables à Capgemini SE qu'à compter du 1er janvier 2027. Néanmoins, la Société se conformera déjà à ses dispositions à l’issue de l’Assemblée Générale du 20 mai 2026, sous réserve de l’approbation des résolutions ci-dessus mentionnées. Le taux de féminisation calculé selon les nouvelles règles applicables, c'est à dire en incluant l'administrateur représentant les salariés actionnaires, serait de 46 %.

BIOGRAPHIES

M. Luc Rémont

De nationalité française, M. Rémont est diplômé de l’Ecole polytechnique, et de l’Ecole nationale supérieure des techniques avancées (ENSTA Paris).

M. Rémont a débuté sa carrière en 1993 comme Ingénieur à la Direction Générale de l’Armement (DGA). De 1996 à 2007, il a occupé différents postes au ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Tout d’abord à la Direction du Trésor, il était chargé des relations avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque mondiale, puis des participations de l’Etat français dans les sociétés du secteur des transports. Il est ensuite devenu conseiller technique chargé des participations, puis Directeur Adjoint au sein du cabinet des ministres des finances de 2002 à 2007.

En 2007, il rejoint la banque Merrill Lynch et devient en 2009, Directeur général de la banque de financement et d’investissement Bank of America Merrill Lynch en France. Il rejoint ensuite le groupe Schneider Electric en avril 2014, et devient Président de Schneider Electric France, puis est Directeur général des Opérations internationales de Schneider Electric en charge de l’Amérique du Sud, de l’Afrique et du Moyen-Orient, de l’Inde, de l’Asie de l’Est et du Pacifique d’avril 2017 à novembre 2022.

M. Luc Rémont était Président-directeur général d’EDF de novembre 2022 à mai 2025.

Depuis janvier 2026, il est Président du Conseil d'administration de Waga Energy. Il est également administrateur du Groupe Réel depuis décembre 2025 et censeur au sein du Conseil d’Administration de Technip Energies depuis février 2026. Par ailleurs, il était membre du Conseil d’administration de Naval Group de 2014 à 2020 et administrateur de Worldline de 2014 à 2023.

Mme Lila Tretikov

De nationalité franco-américaine, Mme Lila Tretikov est une experte reconnue en intelligence artificielle et en transformation d’entreprises axée sur l’innovation. Depuis 2024, elle est associée et responsable de la stratégie IA au sein de New Enterprise Associates Inc., un fonds de capital-risque international basé dans la Silicon Valley.

Mme Lila Tretikov a fait des études en informatique (spécialisation en IA) et en arts plastiques à l’Université de Californie, Berkeley.

Avant de rejoindre New Enterprise Associates Inc., Mme Tretikov a travaillé chez Microsoft Corporation à compter de 2018. Elle y a notamment occupé le poste de Corporate Vice-President & Directrice adjointe de la technologie d’avril 2020 à janvier 2024, pilotant la transformation à grande échelle de l’entreprise vers l'IA.

Auparavant, Mme Tretikov a été Senior Vice-Présidente chez Engie SA, une entreprise énergétique internationale, ainsi que Directrice générale et Vice-Présidente de l’Initiative Terrawatt, une organisation à but non lucratif lancée par Engie, Total, IBM et d’autres multinationales pour accélérer la décarbonation des industries mondiales. Elle a également été Directrice générale et Administratrice exécutive de la Wikimedia Foundation et de Wikipedia Endowment qui soutiennent Wikipédia.

Elle est membre du Conseil d’Administration d’UBS Group AG, de Volvo Car Corporation, et de Xylem Inc.

Mme Veronique Weill

De nationalité française, Mme Weill a exercé de nombreuses responsabilités dans le secteur des services financiers avec un parcours de plus de 20 ans en banque d’affaires aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, puis chez AXA pendant 10 ans, ainsi que dans le domaine des nouvelles technologies et du digital.

Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Paris et titulaire d’une Licence de Lettres de la Sorbonne, Mme Weill a démarré sa carrière chez Arthur Andersen Audit à Paris. De 1985 à 2006, elle a occupé différents postes à responsabilités au sein de JP Morgan à Paris, Londres et New York en qualité notamment de Responsable Europe, puis Monde des Opérations et de la Technologie pour la gestion d’actifs et la clientèle privée, puis de Responsable Monde des Opérations pour la banque d’investissement et des Services Partagés.

De retour en France en 2006, Mme Weill rejoint le groupe AXA comme Directrice Générale d’AXA Business Services et Directrice de l’Excellence Opérationnelle ; elle devient membre du Comité Exécutif en 2010 en tant que Chief Operating Officer, puis Group Chief Customer Officer en charge des clients, de la marque et du Digital du groupe AXA. Elle est également Présidente du Conseil d’Administration de diverses filiales en France, en Espagne et en Italie. Elle a siégé par ailleurs au Conseil Scientifique du Fonds AXA pour la Recherche.

En août 2017, Mme Weill rejoint Publicis Groupe en tant que General Manager, en charge des fusions et acquisitions, des Opérations, de l’Informatique et de l’Immobilier, et membre du Management Committee groupe.

Depuis juillet 2020, Mme Véronique Weill est Présidente du Conseil d’Administration de CNP Assurances.

Mme Weill est actuellement Administratrice Référente de Kering, administrateur de Valeo et de la Fondation Gustave Roussy, et membre du Conseil de Surveillance de Rothschild & Co.

A propos de Capgemini

Partenaire mondial de la transformation business et technologique, Capgemini intègre la puissance de l’IA pour créer de la valeur pour ses clients. Nous imaginons le futur des organisations et le rendons réel grâce à l’IA, à la technologie et à nos talents. Depuis près de 60 ans, nous sommes un groupe responsable et multiculturel, avec plus de 420 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Capgemini propose des services et des solutions de bout en bout, en mobilisant son expertise sectorielle, son écosystème de partenaires et ses compétences de pointe en stratégie, technologie, design, ingénierie et opérations. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 22,5 milliards d’euros en 2025.

Make it real* | www.capgemini.com

* Rendre possible, de l’idée à la réalisation

1 En raison de la perte de sa qualité d’administrateur indépendant pour M. Musca (durée du mandat supérieure à 12 ans à l’issue de l’Assemblée Générale du 20 mai 2026) et pour des raisons personnelles concernant M. Oudéa.

2 Sous la réserve de la confirmation règlementaire de la possibilité pour cette dernière d’accepter ce mandat.

3 Mme Lila Tretikov exercera son mandat pour la durée restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu’à l'Assemblée Générale de 2027 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

4 Les administrateurs représentant les salariés et les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce pourcentage, conformément aux dispositions du Code AFEP-MEDEF et du Code de commerce.

Pièce jointe