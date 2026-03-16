Kering - Communiqué de presse - Segment reporting - FR - 16 03 2026
|COMMUNIQUÉ DE PRESSE
|16 mars 2026
KERING FAIT ÉVOLUER LA PRÉSENTATION DE SES ACTIVITÉS,
EN LIGNE AVEC SON MODÈLE STRATÉGIQUE ET SON ORGANISATION
Dans le cadre des évolutions de sa stratégie et de son organisation, qui feront l’objet d’une présentation détaillée le 16 avril 2026 lors de son Capital Markets Day, Kering annonce une nouvelle segmentation de ses activités. Cette nouvelle présentation renforce la lisibilité du modèle stratégique de Kering, met en valeur la dynamique de chacune de ses activités et reflète plus fidèlement la structure organisationnelle du Groupe.
À compter du premier trimestre 2026, Kering communiquera ses indicateurs de performance selon les segments opérationnels suivants :
- Mode & Maroquinerie, incluant Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen et Brioni
- dont Gucci, séparément
- Kering Jewelry, incluant Boucheron, Pomellato, Dodo et Qeelin
- Kering Eyewear
- Corporate & Autre, comprenant les services du Groupe et Ginori 1735
Au sein de l’activité Mode & Maroquinerie, Kering continuera de présenter séparément les indicateurs de performance de Gucci, compte tenu de son poids significatif au sein du Groupe.
Pour chacune de ses activités, Kering publiera la répartition du chiffre d’affaires ainsi que la performance par canal de distribution. Kering communiquera également par région la répartition du chiffre d’affaires total et la performance des ventes retail des segments Mode et Maroquinerie (dont Gucci) et Kering Jewelry.
Ci-dessous, les informations financières 2025 retraitées selon la nouvelle segmentation. L’ensemble des informations financières figurants dans les tableaux ci-dessous est présenté hors Kering Beauté.
Chiffre d’affaires trimestriel 2025 retraité selon les nouveaux segments opérationnels
|(en millions d'euros)
|T1'25
|T2'25
|T3'25
|T4'25
|2025
|Mode & Maroquinerie
|3 129
|2 986
|2 774
|3 320
|12 209
|dont Gucci
|1 571
|1 456
|1 343
|1 622
|5 992
|Kering Jewelry
|236
|219
|214
|266
|935
|Kering Eyewear
|476
|445
|352
|319
|1 592
|Corporate & Autre
|33
|38
|28
|37
|136
|Éliminations
|(61)
|(62)
|(37)
|(37)
|(197)
|KERING
|3 813
|3 626
|3 331
|3 905
|14 675
Variation du chiffre d’affaires retraitée selon les nouveaux segments opérationnels
|Variation publiée retraitée
|Variation comparable retraitée (1)
|(en pourcentage)
|T1'25
|T2'25
|T3'25
|T4'25
|2025
|T1'25
|T2'25
|T3'25
|T4'25
|2025
|Mode & Maroquinerie
|-17%
|-21%
|-13%
|-11%
|-15%
|-18%
|-19%
|-8%
|-5%
|-13%
|dont Gucci
|-24%
|-27%
|-18%
|-16%
|-22%
|-25%
|-25%
|-14%
|-10%
|-19%
|Kering Jewelry
|+3%
|-5%
|+10%
|+10%
|+4%
|+3%
|-4%
|+15%
|+17%
|+8%
|Kering Eyewear
|+3%
|-1%
|+2%
|-2%
|+1%
|+2%
|+1%
|+7%
|+3%
|+3%
|Corporate & Autre
|-7%
|-12%
|-21%
|-27%
|-18%
|+10%
|+18%
|+16%
|-8%
|+8%
|Éliminations
|n.a.
|n.a.
|n.a.
|n.a.
|n.a.
|n.a.
|n.a.
|n.a.
|n.a.
|n.a.
|KERING
|-14%
|-18%
|-10%
|-9%
|-13%
|-15%
|-16%
|-6%
|-3%
|-10%
(1) À périmètre et taux de change comparables
Résultat opérationnel courant et marge opérationnelle courante 2025 retraités selon les nouveaux segments opérationnels
|S1 2025
|S2 2025
|2025
|(en millions d'euros et en pourcentage)
|Chiffre d'affaires (m€)
|Résultat opérationnel (m€)
|Marge
(%)
|Chiffre d'affaires (m€)
|Résultat opérationnel (m€)
|Marge
(%)
|Chiffre d'affaires (m€)
|Résultat opérationnel (m€)
|Marge
(%)
|Mode & Maroquinerie
|6 115
|832
|13,6%
|6 094
|792
|13,0%
|12 209
|1 624
|13,3%
|dont Gucci
|3 027
|486
|16,0%
|2 965
|480
|16,2%
|5 992
|966
|16,1%
|Kering Jewelry
|455
|16
|3,5%
|480
|15
|3,3%
|935
|31
|3,4%
|Kering Eyewear
|921
|186
|20,1%
|671
|66
|9,9%
|1 592
|252
|15,8%
|Corporate & Autre
|71
|(111)
|n.a.
|65
|(163)
|n.a.
|136
|(274)
|n.a.
|Éliminations
|(123)
|(3)
|n.a.
|(74)
|1
|n.a.
|(197)
|(2)
|n.a.
|KERING
|7 439
|920
|12,4%
|7 236
|711
|9,8%
|14 675
|1 631
|11,1%
Variation comparable retraitée (1) et répartition du chiffre d’affaires par canal de distribution
|(en pourcentage)
|T1'25
|T2'25
|T3'25
|T4'25
|2025
|KERING Groupe
|Retail
|-16%
|-16%
|-7%
|-4%
|-11%
|en % des ventes (2)
|74%
|75%
|76%
|81%
|76%
|Wholesale
|-11%
|-15%
|-3%
|-3%
|-9%
|Royalties & Autres
|+11%
|+7%
|+1%
|+6%
|+6%
|Total
|-15%
|-16%
|-6%
|-3%
|-10%
|Mode & Maroquinerie
|Retail
|-17%
|-17%
|-8%
|-5%
|-12%
|en % des ventes
|86%
|87%
|86%
|90%
|87%
|Wholesale
|-27%
|-32%
|-14%
|-12%
|-23%
|Royalties & Autres
|+10%
|+3%
|-1%
|+6%
|+5%
|Total
|-18%
|-19%
|-8%
|-5%
|-13%
|dont Gucci
|Retail
|-25%
|-23%
|-13%
|-10%
|-18%
|en % des ventes
|91%
|91%
|92%
|93%
|92%
|Wholesale
|-33%
|-50%
|-25%
|-14%
|-34%
|Royalties & Autres
|+2%
|-1%
|-6%
|-2%
|-2%
|Total
|-25%
|-25%
|-14%
|-10%
|-19%
|Kering
Jewelry
|Retail
|+3%
|+0%
|+17%
|+21%
|+10%
|en % des ventes
|68%
|69%
|72%
|73%
|71%
|Wholesale
|+4%
|-11%
|+13%
|+5%
|+2%
|Royalties & Autres
|-3%
|-16%
|-16%
|+18%
|-5%
|Total
|+3%
|-4%
|+15%
|+17%
|+8%
|Kering Eyewear
|Wholesale
|+2%
|+1%
|+7%
|+3%
|+3%
(1) À périmètre et taux de change comparables
(2) Pourcentage des ventes avant éliminations
Variation comparable retraitée (1) du chiffre d’affaires retail et répartition du chiffre d’affaires total retraité par région
|Variation comparable retraitée
du chiffre d’affaires retail
|Répartition du chiffre d’affaires total
|(en pourcentage)
|T1
|T2
|T3
|T4
|2025
|T1
|T2
|T3
|T4
|2025
|KERING
|Europe de l'Ouest
|-13%
|-17%
|-7%
|-7%
|-11%
|28%
|31%
|33%
|29%
|30%
|Amérique du Nord
|-13%
|-10%
|+3%
|+2%
|-5%
|22%
|24%
|24%
|26%
|24%
|Japon
|-11%
|-29%
|-16%
|-7%
|-16%
|8%
|8%
|8%
|8%
|8%
|Asie-Pacifique
|-25%
|-19%
|-11%
|-6%
|-16%
|32%
|28%
|27%
|28%
|29%
|Reste du monde
|+1%
|-5%
|+2%
|+3%
|+0%
|10%
|9%
|8%
|9%
|9%
|Total
|-16%
|-16%
|-7%
|-4%
|-11%
|100%
|100%
|100%
|100%
|100%
|Mode & Maroquinerie
|Europe de l'Ouest
|-13%
|-17%
|-8%
|-8%
|-12%
|26%
|29%
|33%
|27%
|29%
|Amérique du Nord
|-13%
|-10%
|+2%
|+2%
|-5%
|22%
|25%
|24%
|28%
|25%
|Japon
|-14%
|-31%
|-19%
|-13%
|-20%
|9%
|8%
|8%
|7%
|8%
|Asie-Pacifique
|-26%
|-21%
|-13%
|-8%
|-18%
|33%
|29%
|27%
|28%
|29%
|Reste du monde
|+0%
|-5%
|+1%
|+3%
|-0%
|10%
|9%
|8%
|10%
|9%
|Total
|-17%
|-17%
|-8%
|-5%
|-12%
|100%
|100%
|100%
|100%
|100%
|dont Gucci
|Europe de l'Ouest
|-22%
|-23%
|-13%
|-14%
|-18%
|24%
|28%
|33%
|23%
|26%
|Amérique du Nord
|-21%
|-16%
|-3%
|-0%
|-10%
|23%
|26%
|26%
|31%
|27%
|Japon
|-19%
|-36%
|-24%
|-20%
|-25%
|9%
|8%
|8%
|7%
|8%
|Asie-Pacifique
|-32%
|-27%
|-19%
|-15%
|-25%
|35%
|29%
|26%
|29%
|30%
|Reste du monde
|-10%
|-11%
|-5%
|-6%
|-8%
|9%
|9%
|7%
|10%
|9%
|Total
|-25%
|-23%
|-13%
|-10%
|-18%
|100%
|100%
|100%
|100%
|100%
|Kering
Jewelry
|Europe de l'Ouest
|-7%
|-1%
|+4%
|+9%
|+2%
|25%
|31%
|28%
|30%
|28%
|Amérique du Nord
|+92%
|+51%
|+68%
|+7%
|+45%
|4%
|4%
|5%
|5%
|4%
|Japon
|+10%
|-13%
|+11%
|+34%
|+10%
|20%
|17%
|20%
|20%
|20%
|Asie-Pacifique
|-1%
|+7%
|+25%
|+21%
|+12%
|42%
|41%
|41%
|39%
|41%
|Reste du monde
|+116%
|-8%
|+15%
|+94%
|+57%
|9%
|7%
|6%
|6%
|7%
|Total
|+3%
|+0%
|+17%
|+21%
|+10%
|100%
|100%
|100%
|100%
|100%
(1) À périmètre et taux de change comparables
A propos de Kering
Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 44 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2025.
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|+33 (0)6 79 39 85 16
|victoria.gerard@kering.com
Pièce jointe