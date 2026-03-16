Kering fait évoluer la présentation de ses activités, en ligne avec son modèle stratégique et son organisation

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Kering - Communiqué de presse - Segment reporting - FR - 16 03 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
16 mars 2026

KERING FAIT ÉVOLUER LA PRÉSENTATION DE SES ACTIVITÉS,
 EN LIGNE AVEC SON MODÈLE STRATÉGIQUE ET SON ORGANISATION

Dans le cadre des évolutions de sa stratégie et de son organisation, qui feront l’objet d’une présentation détaillée le 16 avril 2026 lors de son Capital Markets Day, Kering annonce une nouvelle segmentation de ses activités. Cette nouvelle présentation renforce la lisibilité du modèle stratégique de Kering, met en valeur la dynamique de chacune de ses activités et reflète plus fidèlement la structure organisationnelle du Groupe.

À compter du premier trimestre 2026, Kering communiquera ses indicateurs de performance selon les segments opérationnels suivants :

  • Mode & Maroquinerie, incluant Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen et Brioni
  • dont Gucci, séparément
  • Kering Jewelry, incluant Boucheron, Pomellato, Dodo et Qeelin
  • Kering Eyewear
  • Corporate & Autre, comprenant les services du Groupe et Ginori 1735

Au sein de l’activité Mode & Maroquinerie, Kering continuera de présenter séparément les indicateurs de performance de Gucci, compte tenu de son poids significatif au sein du Groupe.

Pour chacune de ses activités, Kering publiera la répartition du chiffre d’affaires ainsi que la performance par canal de distribution. Kering communiquera également par région la répartition du chiffre d’affaires total et la performance des ventes retail des segments Mode et Maroquinerie (dont Gucci) et Kering Jewelry.

Ci-dessous, les informations financières 2025 retraitées selon la nouvelle segmentation. L’ensemble des informations financières figurants dans les tableaux ci-dessous est présenté hors Kering Beauté.

Chiffre d’affaires trimestriel 2025 retraité selon les nouveaux segments opérationnels

(en millions d'euros) T1'25T2'25T3'25T4'252025
Mode & Maroquinerie 3 1292 9862 7743 32012 209
dont Gucci 1 5711 4561 3431 6225 992
Kering Jewelry 236219214266935
Kering Eyewear 4764453523191 592
Corporate & Autre 33382837136
Éliminations (61)(62)(37)(37)(197)
KERING 3 8133 6263 3313 90514 675

 

Variation du chiffre d’affaires retraitée selon les nouveaux segments opérationnels

  Variation publiée retraitée  Variation comparable retraitée (1)
(en pourcentage) T1'25T2'25T3'25T4'252025 T1'25T2'25T3'25T4'252025 
Mode & Maroquinerie -17%-21%-13%-11%-15% -18%-19%-8%-5%-13% 
dont Gucci -24%-27%-18%-16%-22% -25%-25%-14%-10%-19% 
Kering Jewelry +3%-5%+10%+10%+4% +3%-4%+15%+17%+8% 
Kering Eyewear +3%-1%+2%-2%+1% +2%+1%+7%+3%+3% 
Corporate & Autre -7%-12%-21%-27%-18% +10%+18%+16%-8%+8% 
Éliminations n.a.n.a.n.a.n.a.n.a. n.a.n.a.n.a.n.a.n.a. 
KERING -14%-18%-10%-9%-13% -15%-16%-6%-3%-10% 

(1)    À périmètre et taux de change comparables

Résultat opérationnel courant et marge opérationnelle courante 2025 retraités selon les nouveaux segments opérationnels

  S1 2025 S2 2025 2025
(en millions d'euros et en pourcentage) Chiffre d'affaires (m€)Résultat opérationnel (m€)Marge
(%)		 Chiffre d'affaires (m€)Résultat opérationnel (m€)Marge
(%)		 Chiffre d'affaires (m€)Résultat opérationnel (m€)Marge
(%)
Mode & Maroquinerie 6 11583213,6% 6 09479213,0% 12 2091 62413,3%
dont Gucci 3 02748616,0% 2 96548016,2% 5 99296616,1%
Kering Jewelry 455163,5% 480153,3% 935313,4%
Kering Eyewear 92118620,1% 671669,9% 1 59225215,8%
Corporate & Autre 71(111)n.a. 65(163)n.a. 136(274)n.a.
Éliminations (123)(3)n.a. (74)1n.a. (197)(2)n.a.
KERING 7 43992012,4% 7 2367119,8% 14 6751 63111,1%


 

Variation comparable retraitée (1)  et répartition du chiffre d’affaires par canal de distribution

(en pourcentage)  T1'25T2'25T3'25T4'252025
KERING GroupeRetail -16%-16%-7%-4%-11%
en % des ventes (2)      74%75%76%81%76%
Wholesale -11%-15%-3%-3%-9%
Royalties & Autres +11%+7%+1%+6%+6%
Total -15%-16%-6%-3%-10%
        
Mode & MaroquinerieRetail -17%-17%-8%-5%-12%
en % des ventes 86%87%86%90%87%
Wholesale -27%-32%-14%-12%-23%
Royalties & Autres +10%+3%-1%+6%+5%
Total -18%-19%-8%-5%-13%
        
   dont GucciRetail -25%-23%-13%-10%-18%
en % des ventes 91%91%92%93%92%
Wholesale -33%-50%-25%-14%-34%
Royalties & Autres +2%-1%-6%-2%-2%
Total -25%-25%-14%-10%-19%
        
Kering
Jewelry		Retail +3%+0%+17%+21%+10%
en % des ventes 68%69%72%73%71%
Wholesale +4%-11%+13%+5%+2%
Royalties & Autres -3%-16%-16%+18%-5%
Total +3%-4%+15%+17%+8%
        
Kering EyewearWholesale +2%+1%+7%+3%+3%

(1)    À périmètre et taux de change comparables
(2)    Pourcentage des ventes avant éliminations 

Variation comparable retraitée (1) du chiffre d’affaires retail et répartition du chiffre d’affaires total retraité par région

   Variation comparable retraitée
du chiffre d’affaires retail		 Répartition du chiffre d’affaires total
(en pourcentage)  T1T2T3T42025 T1T2T3T42025 
KERINGEurope de l'Ouest -13%-17%-7%-7%-11% 28%31%33%29%30% 
Amérique du Nord -13%-10%+3%+2%-5% 22%24%24%26%24% 
Japon -11%-29%-16%-7%-16% 8%8%8%8%8% 
Asie-Pacifique -25%-19%-11%-6%-16% 32%28%27%28%29% 
Reste du monde +1%-5%+2%+3%+0% 10%9%8%9%9% 
Total -16%-16%-7%-4%-11% 100%100%100%100%100% 
               
Mode & MaroquinerieEurope de l'Ouest -13%-17%-8%-8%-12% 26%29%33%27%29% 
Amérique du Nord -13%-10%+2%+2%-5% 22%25%24%28%25% 
Japon -14%-31%-19%-13%-20% 9%8%8%7%8% 
Asie-Pacifique  -26%-21%-13%-8%-18% 33%29%27%28%29% 
Reste du monde +0%-5%+1%+3%-0% 10%9%8%10%9% 
Total -17%-17%-8%-5%-12% 100%100%100%100%100% 
               
   dont GucciEurope de l'Ouest -22%-23%-13%-14%-18% 24%28%33%23%26% 
Amérique du Nord -21%-16%-3%-0%-10% 23%26%26%31%27% 
Japon -19%-36%-24%-20%-25% 9%8%8%7%8% 
Asie-Pacifique -32%-27%-19%-15%-25% 35%29%26%29%30% 
Reste du monde -10%-11%-5%-6%-8% 9%9%7%10%9% 
Total -25%-23%-13%-10%-18% 100%100%100%100%100% 
               
Kering
Jewelry		Europe de l'Ouest -7%-1%+4%+9%+2% 25%31%28%30%28% 
Amérique du Nord +92%+51%+68%+7%+45% 4%4%5%5%4% 
Japon +10%-13%+11%+34%+10% 20%17%20%20%20% 
Asie-Pacifique -1%+7%+25%+21%+12% 42%41%41%39%41% 
Reste du monde +116%-8%+15%+94%+57% 9%7%6%6%7% 
Total +3%+0%+17%+21%+10% 100%100%100%100%100% 

(1)    À périmètre et taux de change comparables

 

A propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 44 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2025.

Contacts

Presse  
Emilie Gargatte+33 (0)1 45 64 61 20emilie.gargatte@kering.com   
Caroline Bruel   +33 (0)1 45 64 62 53caroline.bruel-ext@kering.com
   
Analystes/investisseurs   
Philippine de Schonen+33 (0)6 13 45 68 39philippine.deschonen@kering.com
Victoria Gerard +33 (0)6 79 39 85 16

 		victoria.gerard@kering.com

 
   


 

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