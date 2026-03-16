Kering - Communiqué de presse - Segment reporting - FR - 16 03 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 16 mars 2026

KERING FAIT ÉVOLUER LA PRÉSENTATION DE SES ACTIVITÉS,

EN LIGNE AVEC SON MODÈLE STRATÉGIQUE ET SON ORGANISATION

Dans le cadre des évolutions de sa stratégie et de son organisation, qui feront l’objet d’une présentation détaillée le 16 avril 2026 lors de son Capital Markets Day, Kering annonce une nouvelle segmentation de ses activités. Cette nouvelle présentation renforce la lisibilité du modèle stratégique de Kering, met en valeur la dynamique de chacune de ses activités et reflète plus fidèlement la structure organisationnelle du Groupe.

À compter du premier trimestre 2026, Kering communiquera ses indicateurs de performance selon les segments opérationnels suivants :

Mode & Maroquinerie, incluant Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen et Brioni

dont Gucci, séparément

Kering Jewelry , incluant Boucheron, Pomellato, Dodo et Qeelin

, incluant Boucheron, Pomellato, Dodo et Qeelin Kering Eyewear

Corporate & Autre, comprenant les services du Groupe et Ginori 1735

Au sein de l’activité Mode & Maroquinerie, Kering continuera de présenter séparément les indicateurs de performance de Gucci, compte tenu de son poids significatif au sein du Groupe.

Pour chacune de ses activités, Kering publiera la répartition du chiffre d’affaires ainsi que la performance par canal de distribution. Kering communiquera également par région la répartition du chiffre d’affaires total et la performance des ventes retail des segments Mode et Maroquinerie (dont Gucci) et Kering Jewelry.

Ci-dessous, les informations financières 2025 retraitées selon la nouvelle segmentation. L’ensemble des informations financières figurants dans les tableaux ci-dessous est présenté hors Kering Beauté.

Chiffre d’affaires trimestriel 2025 retraité selon les nouveaux segments opérationnels

(en millions d'euros) T1'25 T2'25 T3'25 T4'25 2025 Mode & Maroquinerie 3 129 2 986 2 774 3 320 12 209 dont Gucci 1 571 1 456 1 343 1 622 5 992 Kering Jewelry 236 219 214 266 935 Kering Eyewear 476 445 352 319 1 592 Corporate & Autre 33 38 28 37 136 Éliminations (61) (62) (37) (37) (197) KERING 3 813 3 626 3 331 3 905 14 675

Variation du chiffre d’affaires retraitée selon les nouveaux segments opérationnels

Variation publiée retraitée Variation comparable retraitée (1) (en pourcentage) T1'25 T2'25 T3'25 T4'25 2025 T1'25 T2'25 T3'25 T4'25 2025 Mode & Maroquinerie -17% -21% -13% -11% -15% -18% -19% -8% -5% -13% dont Gucci -24% -27% -18% -16% -22% -25% -25% -14% -10% -19% Kering Jewelry +3% -5% +10% +10% +4% +3% -4% +15% +17% +8% Kering Eyewear +3% -1% +2% -2% +1% +2% +1% +7% +3% +3% Corporate & Autre -7% -12% -21% -27% -18% +10% +18% +16% -8% +8% Éliminations n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. KERING -14% -18% -10% -9% -13% -15% -16% -6% -3% -10%

(1) À périmètre et taux de change comparables

Résultat opérationnel courant et marge opérationnelle courante 2025 retraités selon les nouveaux segments opérationnels

S1 2025 S2 2025 2025 (en millions d'euros et en pourcentage) Chiffre d'affaires (m€) Résultat opérationnel (m€) Marge

(%) Chiffre d'affaires (m€) Résultat opérationnel (m€) Marge

(%) Chiffre d'affaires (m€) Résultat opérationnel (m€) Marge

(%) Mode & Maroquinerie 6 115 832 13,6% 6 094 792 13,0% 12 209 1 624 13,3% dont Gucci 3 027 486 16,0% 2 965 480 16,2% 5 992 966 16,1% Kering Jewelry 455 16 3,5% 480 15 3,3% 935 31 3,4% Kering Eyewear 921 186 20,1% 671 66 9,9% 1 592 252 15,8% Corporate & Autre 71 (111) n.a. 65 (163) n.a. 136 (274) n.a. Éliminations (123) (3) n.a. (74) 1 n.a. (197) (2) n.a. KERING 7 439 920 12,4% 7 236 711 9,8% 14 675 1 631 11,1%





Variation comparable retraitée (1) et répartition du chiffre d’affaires par canal de distribution

(en pourcentage) T1'25 T2'25 T3'25 T4'25 2025 KERING Groupe Retail -16% -16% -7% -4% -11% en % des ventes (2) 74% 75% 76% 81% 76% Wholesale -11% -15% -3% -3% -9% Royalties & Autres +11% +7% +1% +6% +6% Total -15% -16% -6% -3% -10% Mode & Maroquinerie Retail -17% -17% -8% -5% -12% en % des ventes 86% 87% 86% 90% 87% Wholesale -27% -32% -14% -12% -23% Royalties & Autres +10% +3% -1% +6% +5% Total -18% -19% -8% -5% -13% dont Gucci Retail -25% -23% -13% -10% -18% en % des ventes 91% 91% 92% 93% 92% Wholesale -33% -50% -25% -14% -34% Royalties & Autres +2% -1% -6% -2% -2% Total -25% -25% -14% -10% -19% Kering

Jewelry Retail +3% +0% +17% +21% +10% en % des ventes 68% 69% 72% 73% 71% Wholesale +4% -11% +13% +5% +2% Royalties & Autres -3% -16% -16% +18% -5% Total +3% -4% +15% +17% +8% Kering Eyewear Wholesale +2% +1% +7% +3% +3%

(1) À périmètre et taux de change comparables

(2) Pourcentage des ventes avant éliminations



Variation comparable retraitée (1) du chiffre d’affaires retail et répartition du chiffre d’affaires total retraité par région

Variation comparable retraitée

du chiffre d’affaires retail Répartition du chiffre d’affaires total (en pourcentage) T1 T2 T3 T4 2025 T1 T2 T3 T4 2025 KERING Europe de l'Ouest -13% -17% -7% -7% -11% 28% 31% 33% 29% 30% Amérique du Nord -13% -10% +3% +2% -5% 22% 24% 24% 26% 24% Japon -11% -29% -16% -7% -16% 8% 8% 8% 8% 8% Asie-Pacifique -25% -19% -11% -6% -16% 32% 28% 27% 28% 29% Reste du monde +1% -5% +2% +3% +0% 10% 9% 8% 9% 9% Total -16% -16% -7% -4% -11% 100% 100% 100% 100% 100% Mode & Maroquinerie Europe de l'Ouest -13% -17% -8% -8% -12% 26% 29% 33% 27% 29% Amérique du Nord -13% -10% +2% +2% -5% 22% 25% 24% 28% 25% Japon -14% -31% -19% -13% -20% 9% 8% 8% 7% 8% Asie-Pacifique -26% -21% -13% -8% -18% 33% 29% 27% 28% 29% Reste du monde +0% -5% +1% +3% -0% 10% 9% 8% 10% 9% Total -17% -17% -8% -5% -12% 100% 100% 100% 100% 100% dont Gucci Europe de l'Ouest -22% -23% -13% -14% -18% 24% 28% 33% 23% 26% Amérique du Nord -21% -16% -3% -0% -10% 23% 26% 26% 31% 27% Japon -19% -36% -24% -20% -25% 9% 8% 8% 7% 8% Asie-Pacifique -32% -27% -19% -15% -25% 35% 29% 26% 29% 30% Reste du monde -10% -11% -5% -6% -8% 9% 9% 7% 10% 9% Total -25% -23% -13% -10% -18% 100% 100% 100% 100% 100% Kering

Jewelry Europe de l'Ouest -7% -1% +4% +9% +2% 25% 31% 28% 30% 28% Amérique du Nord +92% +51% +68% +7% +45% 4% 4% 5% 5% 4% Japon +10% -13% +11% +34% +10% 20% 17% 20% 20% 20% Asie-Pacifique -1% +7% +25% +21% +12% 42% 41% 41% 39% 41% Reste du monde +116% -8% +15% +94% +57% 9% 7% 6% 6% 7% Total +3% +0% +17% +21% +10% 100% 100% 100% 100% 100%

(1) À périmètre et taux de change comparables

A propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 44 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2025.

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