Nanterre, le 16 mars 2026

VINCI remporte la conception-construction du dernier-né des projets d’énergie de fusion au Royaume-Uni

Un projet pionnier au service de la transition énergétique bas carbone du Royaume-Uni

La conception-construction de l’infrastructure principale

Un contrat d’une valeur de 200 millions £ (environ 230 millions d’euros)

UK Fusion Energy (anciennement UK Industrial Fusion Solutions) a retenu le groupement ILIOS* dirigé par Nuvia, filiale de VINCI Construction spécialisée dans les projets et services dans le domaine du nucléaire, pour la conception et la construction des infrastructures du programme STEP Fusion** dans le Nottinghamshire au Royaume-Uni.

UK Fusion Energy est un partenariat industriel financé par l'État britannique, conçu pour développer d’ici à 2040 un prototype de centrale capable de produire de l’électricité à partir d’énergie de fusion.

Le contrat, d’une durée de 4,5 ans et d’un montant de 200 millions de livres (environ 230 millions d’euros, dont 50 % pour Nuvia), porte sur la phase 1 du projet. Elle comprend la conception et la construction de l’ensemble des bâtiments, des infrastructures et des installations du site.

Ce projet majeur témoigne de l’expertise reconnue de VINCI Construction dans les grands projets d’infrastructures d’énergie, notamment de fusion. On rappellera que les entreprises de VINCI Construction sont actuellement engagées sur le projet ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) - l’un des plus ambitieux programmes internationaux de recherche sur la fusion - en cours de construction à Cadarache en France.

* Le groupement ILIOS est composé de Nuvia, Kier, AECOM, AL_A et Turner & Townsend

** Spherical Tokamak for Energy Production

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 294 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

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