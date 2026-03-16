Investeringsforeningen Fundamental Invest – Forløb af ordinær generalforsamling 2026

Investeringsforeningen Fundamental Invest har dags dato afholdt ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med vedtægterne og den fremlagte dagsorden.

Investeringsforeningens årsrapport for 2025 blev fremlagt og godkendt. Bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte på 0,00 kr. pr. andel i Afdeling Stock Pick blev godkendt. Bestyrelsesmedlemmernes honorar blev også godkendt.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer som følge af et nyt lovkrav om at formalisere og kodificere anvendelsen af likviditetsstyringsværktøjer blev vedtaget.

Bestyrelsesmedlemmerne Michael Hovard Ekmann, Bertil Bak Wogensen, Søren Søgaard og Jane Hilkjær Lauridsen, der alle var på valg, blev genvalgt til bestyrelsen.

Som revisor for investeringsforeningen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på tlf. 38 14 66 00.





