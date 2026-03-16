Rexel : Déclaration transactions sur actions propres du 9 au 13 mars 2026

COMMUNIQUE
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 9 AU 13 MARS 2026
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 9 au 13 mars 2026 :
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|Rexel
|969500N6AVPA51648T62
|2026-03-09
|FR0010451203
|30 000
|32,540722
|XPAR
|Rexel
|969500N6AVPA51648T62
|2026-03-10
|FR0010451203
|25 000
|33,717766
|XPAR
|Rexel
|969500N6AVPA51648T62
|2026-03-11
|FR0010451203
|25 000
|33,516624
|XPAR
|Rexel
|969500N6AVPA51648T62
|2026-03-12
|FR0010451203
|25 000
|33,780324
|XPAR
|Rexel
|969500N6AVPA51648T62
|2026-03-13
|FR0010451203
|25 000
|33,375694
|XPAR
|TOTAL
|130 000
|33,353707
Pièce jointe