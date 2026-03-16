Rexel : Déclaration transactions sur actions propres du 9 au 13 mars 2026

COMMUNIQUE





DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

REALISEES DU 9 AU 13 MARS 2026





Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 9 au 13 mars 2026 :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Rexel 969500N6AVPA51648T62 2026-03-09 FR0010451203 30 000 32,540722 XPAR Rexel 969500N6AVPA51648T62 2026-03-10 FR0010451203 25 000 33,717766 XPAR Rexel 969500N6AVPA51648T62 2026-03-11 FR0010451203 25 000 33,516624 XPAR Rexel 969500N6AVPA51648T62 2026-03-12 FR0010451203 25 000 33,780324 XPAR Rexel 969500N6AVPA51648T62 2026-03-13 FR0010451203 25 000 33,375694 XPAR TOTAL 130 000 33,353707

Pièce jointe