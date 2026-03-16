Rexel : Déclaration transactions sur actions propres du 9 au 13 mars 2026

 | Source: Rexel Développement SAS Rexel Développement SAS

                                                                                                              

COMMUNIQUE


DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 9 AU 13 MARS 2026


Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 9 au 13 mars 2026 :

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Rexel969500N6AVPA51648T622026-03-09FR001045120330 00032,540722XPAR
Rexel969500N6AVPA51648T622026-03-10FR001045120325 00033,717766XPAR
Rexel969500N6AVPA51648T622026-03-11FR001045120325 00033,516624XPAR
Rexel969500N6AVPA51648T622026-03-12FR001045120325 00033,780324XPAR
Rexel969500N6AVPA51648T622026-03-13FR001045120325 00033,375694XPAR
   TOTAL130 00033,353707 

Pièce jointe


Attachments

Disclosure of trading in own shares from March 9 to 13, 2026
GlobeNewswire

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