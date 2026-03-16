VALLOUREC : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES ENTRE LE 09/03/2026 ET LE 13/03/2026

 | Source: VALLOUREC VALLOUREC

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

ENTRE LE 9/03/2026 ET LE 13/03/2026

Meudon (France), le 16 mars 2026

Programme de rachats d’actions (Code ISIN : FR0013506730) mis en œuvre conformément à la résolution approuvée par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 22 mai 2025 (neuvième résolution) de Vallourec SA (LEI : 969500P2Q1B47H4MCJ34).

 

Jour de la transaction

 		Volume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
09/03/20267 00019,1971AQEU
09/03/202627 72719,1692CEUX
09/03/20267 00019,1923TQEX
09/03/202670 59819,0761XPAR
10/03/202610 00019,6318CEUX
10/03/202660 00019,5870XPAR
11/03/202610 00019,5450CEUX
11/03/202660 00019,5609XPAR
12/03/2026128 91519,1093XPAR
12/03/202622 00019,0347CEUX
12/03/20261 50018,9435AQEU
12/03/20262 50018,9541TQEX
13/03/202615 00018,8847CEUX
13/03/2026110 70618,9103XPAR
 532 94619,1809 

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs
Connor Lynagh
Tel: +1 (713) 409-7842
connor.lynagh@vallourec.com		Relations Presse
Taddeo - Romain Grière
Tel: +33 (0) 7 86 53 17 29 
romain.griere@taddeo.fr

 
Relations actionnaires individuels
N° Vert : 0 805 65 10 10
actionnaires@vallourec.com		Nicolas Escoulan
Tel: +33 (0)6 42 19 14 74
nicolas.escoulan@taddeo.fr

 

Pièce jointe


Attachments

Vallourec_Rachat_Dactions_Reporting_9_13_Mars_2026
GlobeNewswire

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