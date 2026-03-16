Société Générale : Information sur les opérations effectuées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Information réglementée

Paris, le 16 mars 2026

Au 13 mars 2026, Société Générale a réalisé 88,7% du rachat d’actions au titre de la distribution ordinaire 2025 annoncée le 6 février 2026*.

Les achats d’actions réalisés** du 9 au 13 mars 2026 sont présentés ci-après.

Contacts presse :

Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com

Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_ fanny.rouby@socgen.com

* Société Générale a annoncé le 6 février 2026 le lancement, le 9 février 2026, d’un rachat d’actions de 1 462 M EUR.

** Les achats ont été réalisés sur base du descriptif du programme de rachat d’actions publié le 21 novembre 2025, relatif à la 19ème résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 20 mai 2025.



Achats réalisés par Société Générale au cours de la période

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Référence de l’instrument financier : ISIN FR0000130809

Période : Du 9 au 13 mars 2026

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (Code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) Code identifiant marché SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 9-mars-26 FR0000130809 416 681 64,6283 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 9-mars-26 FR0000130809 222 213 64,6229 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 9-mars-26 FR0000130809 35 147 64,6133 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 9-mars-26 FR0000130809 39 193 64,6291 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 10-mars-26 FR0000130809 423 199 68,5372 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 10-mars-26 FR0000130809 223 601 68,5404 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 10-mars-26 FR0000130809 35 420 68,5450 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 10-mars-26 FR0000130809 40 015 68,5421 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 11-mars-26 FR0000130809 715 687 67,9579 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 11-mars-26 FR0000130809 368 753 68,0383 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 11-mars-26 FR0000130809 58 448 68,0280 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 11-mars-26 FR0000130809 65 910 68,0520 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 12-mars-26 FR0000130809 718 999 66,1359 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 12-mars-26 FR0000130809 368 616 66,2141 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 12-mars-26 FR0000130809 57 930 66,2764 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 12-mars-26 FR0000130809 64 855 66,2200 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 13-mars-26 FR0000130809 735 775 64,6514 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 13-mars-26 FR0000130809 378 068 64,6608 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 13-mars-26 FR0000130809 59 258 64,6748 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 13-mars-26 FR0000130809 65 099 64,6699 AQEU TOTAL 5 092 867 66,3541

Société Générale



Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 110 000 collaborateurs au service de 27 millions de clients dans 58 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis plus de 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.



Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.

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