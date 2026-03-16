Société Générale : Information sur les opérations effectuées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

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INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Information réglementée

Paris, le 16 mars 2026

Au 13 mars 2026, Société Générale a réalisé 88,7% du rachat d’actions au titre de la distribution ordinaire 2025 annoncée le 6 février 2026*.

Les achats d’actions réalisés** du 9 au 13 mars 2026 sont présentés ci-après.

Contacts presse :
Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com
Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_ fanny.rouby@socgen.com

* Société Générale a annoncé le 6 février 2026 le lancement, le 9 février 2026, d’un rachat d’actions de 1 462 M EUR.
** Les achats ont été réalisés sur base du descriptif du programme de rachat d’actions publié le 21 novembre 2025, relatif à la 19ème résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 20 mai 2025.


Achats réalisés par Société Générale au cours de la période

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Référence de l’instrument financier : ISIN FR0000130809

Période : Du 9 au 13 mars 2026

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteur (Code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€)Code identifiant marché
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU419-mars-26FR0000130809416 68164,6283XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU419-mars-26FR0000130809222 21364,6229CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU419-mars-26FR000013080935 14764,6133TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU419-mars-26FR000013080939 19364,6291AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4110-mars-26FR0000130809423 19968,5372XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4110-mars-26FR0000130809223 60168,5404CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4110-mars-26FR000013080935 42068,5450TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4110-mars-26FR000013080940 01568,5421AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4111-mars-26FR0000130809715 68767,9579XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4111-mars-26FR0000130809368 75368,0383CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4111-mars-26FR000013080958 44868,0280TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4111-mars-26FR000013080965 91068,0520AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4112-mars-26FR0000130809718 99966,1359XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4112-mars-26FR0000130809368 61666,2141CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4112-mars-26FR000013080957 93066,2764TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4112-mars-26FR000013080964 85566,2200AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4113-mars-26FR0000130809735 77564,6514XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4113-mars-26FR0000130809378 06864,6608CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4113-mars-26FR000013080959 25864,6748TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4113-mars-26FR000013080965 09964,6699AQEU
   TOTAL5 092 86766,3541 

Société Générale

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 110 000 collaborateurs au service de 27 millions de clients dans 58 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis plus de 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.

Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

  • La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.
  • La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG.
  • La Mobilité, Banque de détail et Services Financiers à l’International, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD I LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.


Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Twitter/X @societegenerale ou visiter notre site societegenerale.com.

Pièce jointe


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Societe-Generale-Declaration-rachat-actions-du-9-au-13-mars 2026
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