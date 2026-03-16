Amundi : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 9 au 13 mars 2026

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Amundi : Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
9 au 13 mars 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-09FR0004125920296973,202610AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-09FR00041259201494373,402797CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-09FR0004125920199073,223392TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-09FR00041259202500073,347844XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-10FR0004125920300076,335167AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-10FR00041259201462176,357739CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-10FR0004125920189176,312507TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-10FR00041259202431976,342177XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-11FR0004125920294275,524524AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-11FR00041259201417075,545706CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-11FR0004125920189875,529057TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-11FR00041259202750075,475064XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-12FR0004125920285674,392770AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-12FR00041259201433374,404940CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-12FR0004125920196574,367099TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-12FR00041259202481774,367345XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-13FR0004125920291773,856171AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-13FR0004125920962573,877231CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-13FR0004125920199973,898324TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-03-13FR00041259202498473,916883XPAR
   TOTAL21873974,715036 
       

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse:
Natacha Andermahr 
Tel. +33 1 76 37 86 05
natacha.andermahr@amundi.com 

Corentin Henry
Tel. +33 1 76 36 26 96
corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:
Cyril Meilland, CFA
Tel. +33 1 76 32 62 67
cyril.meilland@amundi.com 

Thomas Lapeyre
Tel. +33 1 76 33 70 54
thomas.lapeyre@amundi.com 

Annabelle Wiriath
Tel. + 33 1 76 32 43 92
annabelle.wiriath@amundi.com

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 200 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 600 professionnels dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.
www.amundi.com   

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024
2 Données Amundi au 31/12/2025
3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

Pièce jointe


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16 03 26 - CP Déclaration hebdomadaire rachat d'actions
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