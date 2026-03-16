Amundi : Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

9 au 13 mars 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-09 FR0004125920 2969 73,202610 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-09 FR0004125920 14943 73,402797 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-09 FR0004125920 1990 73,223392 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-09 FR0004125920 25000 73,347844 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-10 FR0004125920 3000 76,335167 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-10 FR0004125920 14621 76,357739 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-10 FR0004125920 1891 76,312507 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-10 FR0004125920 24319 76,342177 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-11 FR0004125920 2942 75,524524 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-11 FR0004125920 14170 75,545706 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-11 FR0004125920 1898 75,529057 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-11 FR0004125920 27500 75,475064 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-12 FR0004125920 2856 74,392770 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-12 FR0004125920 14333 74,404940 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-12 FR0004125920 1965 74,367099 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-12 FR0004125920 24817 74,367345 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-13 FR0004125920 2917 73,856171 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-13 FR0004125920 9625 73,877231 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-13 FR0004125920 1999 73,898324 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-03-13 FR0004125920 24984 73,916883 XPAR TOTAL 218739 74,715036

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Corentin Henry

Tel. +33 1 76 36 26 96

corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:

Cyril Meilland, CFA

Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

Annabelle Wiriath

Tel. + 33 1 76 32 43 92

annabelle.wiriath@amundi.com

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 200 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 600 professionnels dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024

2 Données Amundi au 31/12/2025

3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

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