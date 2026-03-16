Leiðrétting: Eimskip: Frambjóðendur til stjórnar og endanleg dagskrá aðalfundar 2026

Fyrra viðhengi vantaði í fyrri frétt. Bæði viðhengi eru nú hjálagt.
Meðfylgjandi eru upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar félagsins sem kosnir verða á aðalfundinum 26. mars 2026. Framboðsfrestur er útrunninn. Samkvæmt samþykktum félagsins kýs aðalfundur fimm menn í stjórn og tvo til vara og verður því sjálfkjörið. Upplýsingar um frambjóðendur eru hjálagt.
Engar breytingar urðu frá áður birtri dagskrá og tillögum fundarins. Endanleg dagskrá og tillögur fundarins eru hjálagt.
Aðalfundur Eimskipafélags Íslands hf. verður haldinn að Sundabakka 2, Reykjavík, fimmtudaginn 26. mars 2026 og hefst kl. 15:00.
Öll gögn fundarins eru aðgengileg á vefsíðu aðalfundar 2026
