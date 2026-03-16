CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S11-2026

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 16 mars 2026

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 25 mars 2025.

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 09/03/2026 FR0000044323 71 137,00 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 10/03/2026 FR0000044323 77 136,48 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 11/03/2026 FR0000044323 66 138,50 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 12/03/2026 FR0000044323 1278 141,60 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 13/03/2026 FR0000044323 93 142,01 XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur



Code Identi

fiant



Nom du PSI



Code Identi

fiant PSI



jour/heure de la transaction



Code identifiant de l'instrument financier



Prix unitaire (unité)



Devise



Quantité achetée



Code iden

tifiant marché



Numéro de référence de la transaction



Objectif

du

rachat



Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 9/3/26 8:03 FR0000044323 137 EUR 69 XPAR OD_8zTDprx-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 9/3/26 8:04 FR0000044323 137 EUR 2 XPAR OD_8zTE4C3-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 10/3/26 8:01 FR0000044323 136,48 EUR 73 XPAR OD_8zZ3sxX-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 10/3/26 8:02 FR0000044323 136,48 EUR 4 XPAR OD_8zZ41y4-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 11/3/26 16:15 FR0000044323 138,5 EUR 10 XPAR OD_8zgutxD-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 11/3/26 16:24 FR0000044323 138,5 EUR 56 XPAR OD_8zgx0hh-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 12/3/26 8:20 FR0000044323 140 EUR 78 XPAR OD_8zkpimh-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 12/3/26 16:01 FR0000044323 141,7 EUR 1200 XPAR L8zmi0QM-02 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 13/3/26 8:01 FR0000044323 142 EUR 46 XPAR OD_8zqbMJq-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 13/3/26 10:46 FR0000044323 142,02 EUR 47 XPAR OD_8zrH0ux-00 Annulat

ion

Pièce jointe