BNP Paribas SA : Recomposition nouvelles séries trimestrielles 2025 au format de 2026

RECOMPOSITION

NOUVELLES SÉRIES TRIMESTRIELLES 2025

AU FORMAT DE 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 16 mars 2026

Cette recomposition n’a pas d’impact au niveau des résultats publiés 2025 du Groupe

et modifie uniquement la répartition analytique des métiers et des pôles.

Afin de présenter une référence homogène avec la présentation des comptes et des résultats appliquée à partir du 1er janvier 2026, les séries trimestrielles de l’exercice 2025 intègrent principalement les effets présentés ci-dessous :

Réorganisation de GCM (Global Capital Markets) au sein de CIB



Impact : nul au niveau de CIB et transfert intra-division de P&L et des Actifs Pondérés

CIB Global Capital Markets a réorganisé les activités de titrisation et obligataire corporate des zones Amériques et Asie Pacifique afin de les aligner au niveau mondial. Les Actifs Pondérés de ces activités (~12 Md€) sont donc déplacés de Global Markets (GM) vers Global Banking (GB).

Le partage des revenus entre GB et GM a évolué afin d’aligner les 3 régions, avec néanmoins un impact net limité au niveau des revenus des deux métiers (~0,1 Md€).

Cet alignement régional de l’organisation permet de renforcer la gouvernance mondiale de CIB. Il contribue également à renforcer les efforts conjoints de GB et GM en faveur du développement du modèle Originate & Distribute.

Evolution de l’accord de partage de revenus entre Wealth Management (WM) et CPBS



Impact : 17 M€ au niveau des revenus

L’accord de partage des revenus entre WM et les réseaux de distribution internes (largement les Banques Commerciales), visant à reconnaître la contribution des réseaux à la création de valeur pour WM, a été modifié pour refléter une meilleure reconnaissance du rôle de distribution des réseaux.

Transfert de 50% de Kantox des Nouveaux Métiers Digitaux vers Global Markets

Impact : 11 M€ au niveau des revenus

Auparavant, la contribution de Kantox était répartie à 50/50 entre GM et les Nouveaux Métiers Digitaux.

Afin de permettre à GM de profiter pleinement de l’intégration de cette activité, l’ensemble de la contribution de Kantox est désormais transféré à GM.

Evolution des composantes d’IPS et allocation des coûts centraux suite à l’intégration d’AXA IM dans l’Asset Management (AM)



Impact : 8 M€ au niveau des coûts

Suite à l’acquisition d’AXA Investment Managers (AXA IM) par le Groupe BNP Paribas, le métier AM est dorénavant composé de l’ancien BNP Paribas Asset Management, AXA IM et Real Estate Investment Management.

Le reste du métier ‘Real Estate’ ainsi qu’IPS Investments, précédemment présentés avec l’Asset Management, seront dorénavant agrégés avec Wealth Management.

En raison de la pleine intégration d’AXA IM dans l’Asset Management, une partie des coûts centraux précédemment alloués aux autres métiers (CIB, CPBS, autres métiers IPS) est réallouée à l’Asset Management.

Les annexes ci-dessous, non auditées, détaillent les résultats trimestriels 2025 conformément à ces évolutions.

Les nouvelles séries trimestrielles sont accessibles en format excel sur le site : https://invest.bnpparibas.com.

Calendrier

15 avril 2026 : Début de la quiet period

30 avril 2026 : Publication des résultats du 1T26

12 mai 2026 : Assemblée Générale des actionnaires

18 mai 2026 : Détachement du solde du dividende portant sur l’exercice 2025 (sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale du 12 mai 2026)

20 mai 2026 : Paiement du solde du dividende portant sur l’exercice 2025 (sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale du 12 mai 2026)

1 er juin 2026 : Deep Dive Banque Commerciale en Belgique

juin 2026 : Deep Dive Banque Commerciale en Belgique 23 juillet 2026 : publication des résultats du 2T26 et du 1S26





Contacts Relations Investisseurs

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