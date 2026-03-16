Founder Group Limited 斩获 500 万美元 EPC 大单，将承建马来西亚 LSS5 PETRA 计划下的 5.5 兆瓦太阳能发电厂

马来西亚吉隆坡, March 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 马来西亚领先的太阳能光伏 (PV) 系统工程、采购、施工及调试 (EPCC) 解决方案提供商 Founder Group Limited (NASDAQ: FGL)（以下简称“Founder Group”或“公司”）今日宣布，成功斩获价值 1,950 万马来西亚林吉特（约合 500 万美元）的 EPC 合同，将承建一座 5.5 兆瓦的太阳能设施。 该项目隶属于马来西亚第五轮大规模太阳能计划（简称“LSS5”），合同发包方为一家知名的太阳能投资公司。

LSS5 计划，亦称 Peralihan Tenaga SuRiA (PETRA)，是马来西亚迄今规模最大的太阳能招标项目。 LSS5 总发电配额为 2,000 兆瓦（MW），较此前几轮计划的容量翻倍有余，凸显了马来西亚可再生能源领域日益迅猛的发展势头。

在“昌明大马”(Malaysia MADANI) 框架和《国家能源转型路线图》(NETR) 的指引下，LSS PETRA 计划和 LSS PETRA 5+ 的推出，是马来西亚加快可再生能源部署这一广泛战略的关键组成部分，可助力其在 2050 年前实现净零排放目标。

自 2016 年启动以来，LSS 计划已成为推动马来西亚可再生能源 (RE) 产业发展的主要催化剂。 截至目前，约 121 个大型太阳能 (“LSS”) 项目已获批，总装机容量达 6,228 兆瓦，预计投资额超过 210 亿马来西亚林吉特。

项目范围及交付成果

根据新敲定的合同，Founder Group 将负责这座 5.5 兆瓦太阳能设施的设计、施工测试及调试工作。 该项目在运营的前两年内，有望提供 13,568.8 兆瓦-时 (MWh) 的保证最大年度可用容量 (MAAQ)。 该项目已承诺在发电运营的前两年内，提供 13,568.8 兆瓦时 (MWh) 的保证最大年度可用容量 (MAAQ)。 该项目计划于 2027 年 5 月 1 日前投入商业运营。

此次中标也印证了市场普遍看好马来西亚可再生能源发展前景的乐观预期。 分析师对该行业维持“增持”评级，指出政策持续有效执行、配额分配不断增加以及太阳能领域强劲的发展势头是推动行业长期-增长的关键因素。

Founder Group Limited 首席执行官 Lee Seng Chi 表示：“自 LSS4 项目以来，我们在交付公用事业规模项目方面积累了良好业绩，如今能够在这个具有里程碑意义的 LSS5 周期中发挥关键作用，我们深感自豪。 我们的团队将继续秉持技术卓越和运营灵活性的原则，确保项目在 2027 年初成功并网发电，进一步巩固我们作为该地区首选 EPCC 合作伙伴的地位。”

关于 Founder Group Limited

Founder Group Limited 是马来西亚太阳能光伏设施领域的一家纯业务、端到端的 EPCC 解决方案提供商。 公司主要专注于两大关键细分领域：大型太阳能项目以及商业和工业 (C&I) 太阳能项目。 公司的使命是为客户提供创新的太阳能安装服务，推广环保资源并实现碳中和。

如需了解该公司的更多信息，请访问 https://www.founderenergy.com.my/ 。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述，反映了我们当前对未来事件的预期和看法。 已知和未知的风险、不确定性及其他因素，包括本公司向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”部分所列事项，可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述所明示或暗示的内容存在重大差异。 您可以通过“可能”、“将”、“期望”、“预计”、“旨在”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“或许”、“潜在”、“继续”或其他类似表述来识别部分前瞻性陈述。 这些前瞻性陈述主要基于我们当前对未来事件的预期和预测，我们认为这些事件可能会影响我们的财务状况、经营成果、业务战略和财务需求。 这些前瞻性陈述涉及各种风险和不确定性。 除法律要求外，我们无义务在陈述作出之日后，因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述，亦无义务反映未预期事件的发生。 我们通过此等警示说明对前瞻性陈述加以限定。

联系信息：

媒体垂询请联系：

Founder Group Limited

info@founderenergy.com.my

投资者关系垂询：

Skyline Corporate Communications Group, LLC

总裁：Scott Powell

1177 Avenue of the Americas, 5th Floor

New York, New York 10036

办公室电话：(646) 893-5835

电子邮箱：info@skylineccg.com