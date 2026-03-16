Generalforsamling i ALK-Abelló A/S afholdt den 16. marts 2026

ALK (ALKB:DC / Nasdaq Copenhagen: ALK B): ALK-Abelló A/S afholdt ordinær generalforsamling den 16. marts 2026.

På generalforsamlingen skete følgende:

Årsrapport 2025 blev godkendt, og der blev meddelt decharge for bestyrelse og direktion.

Der blev truffet beslutning om at udbetale et ordinært udbytte på 1,6 kr. pr. aktie a en nominel værdi på 0,50 kr. til aktionærerne, svarende til et samlet udbytte på DKK 355 mio., og at det resterende nettooverskud på DKK 842 mio. blev overført til næste regnskabsår.

Vederlagsrapporten for 2025 blev godkendt.

Bestyrelsens vederlag for indeværende år blev godkendt.

Anders Hedegaard blev genvalgt som formand for bestyrelsen.

Lene Skole blev genvalgt som næstformand for bestyrelsen.

Gitte Aabo, Lars Holmqvist, Jesper Høiland, Bertil Lindmark og Alan Main blev genvalgt til bestyrelsen.

PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for selskabet i relation til både lovpligtig finansiel rapportering og bæredygtighedsrapportering.

Følgende forslag fremsat af bestyrelsen blev godkendt:

Godkendelse af den opdaterede vederlagspolitik

ALK-Abelló A/S

Om ALK

ALK er en global, specialiseret medicinalvirksomhed med fokus på allergi. ALK's aktiviteter dækker hele værdikæden for udvikling, sourcing, produktion og markedsføring af en bred portefølje af produkter til diagnosticering og behandling af luftvejsallergier og alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi) hos både børn og voksne. Virksomheden har hovedkvarter i Hørsholm, beskæftiger omkring 2.700 mennesker over hele verden og er noteret på Nasdaq Copenhagen. Find mere information på www.alk.net.

Den danske meddelelse er en oversættelse af den engelske meddelelse. Den engelske meddelelse er den til enhver tid gældende version.

