Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2026. aasta veebruari seisuga

Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2026. aasta veebruari lõpu seisuga kasvas 0,5466 euroni osaku kohta (31. jaanuar 2026: 0,5450). Fondi puhasväärtus oli kuu lõpu seisuga 78,5 miljonit eurot (31. jaanuar 2026: 78,2 eurot).

2026. aasta veebruaris Fondi konsolideeritud puhas renditulu oli 1,0 miljonit eurot (31. jaanuar 2026: 0,9 miljonit eurot).

2026. aasta veebruari lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 5,2 miljonit eurot (31. jaanuar 2026: 5,8 miljonit eurot), millest 4,0 miljonit eurot on piiratud kasutamiseks vastavalt laenulepingutes sätestatule.

28. veebruar 2026 seisuga Fondi konsolideeritud varade kogumaht on 217,8 miljonit eurot (31. jaanuar 2026: 217,3 miljonit eurot).

3. märtsil 2026 lõppes Baltic Horizon Fondi uute osakute pakkumine. Pakkumise käigus emiteeriti kokku 83 013 636 uut osakut koguväärtuses ligi 12,3 miljonit eurot, mida kasutatakse Baltic Horizon Fondi portfelli võlakoormuse vähendamiseks ja/või varade parendamise kuludeks, mida kajastatakse 2026. aasta märtsikuu finantstulemustes.

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Baltic Horizon Capital AS.

