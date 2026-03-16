74Software: Disclosure of trading in own shares from March 9 to 13, 2026

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Press Release

74Software: Disclosure of transactions in own shares

Paris, March 16, 2026 – In accordance with the authorization given by the Combined General Meeting of May 20, 2025, for the implementation of a share buyback program, 74Software (LEI: 96950022O6SP7FQONJ77) declares below the purchases of its own shares (FR0011040500) from March 9 to 13, 2026:

Transaction
Day		Total Daily Volume
(number of shares)		Weighted Average Acquisition Price
(€/share) 		Transaction Amount
(€)		Market
Identification Code
09/03/20262,45033.2781,517XPAR
10/03/202611,55133.58387,878XPAR
11/03/202632,50733.021,073,309XPAR
12/03/202631,59433.111,046,051XPAR
13/03/202618,29433.00603,696XPAR
TOTAL96,39633.123,192,451 -

Details of transactions, in accordance with Article 5(2)(c) of European Regulation No 596/2014 and its delegated regulation (EU) 2016/1056, are available on page 2 and following.

Disclaimer

This document is a translation into English of an original French press release. It is not a binding document. In the event of a conflict in interpretation, reference should be made to the French version, which is the authentic text.

About 74Software

74Software is an enterprise software group founded through the combination of Axway and SBS – independently operated leaders with unique experience and capabilities to deliver mission-critical software for a data driven world. A pioneer in enterprise integration solutions for 25 years, Axway supports major brands and government agencies around the globe with its core line of MFT, B2B, API, and Financial Accounting Hub products. SBS empowers banks and financial institutions to reimagine tomorrow's digital experiences with a composable cloud-based architecture that enables deposits, lending, compliance, payments, consumer, and asset finance services and operations to be deployed worldwide. 74Software serves more than 12,000 companies, including over 1,500 financial service customers. To learn more, visit 74Software.com

Contacts - Investor Relations:

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Detailed disclosure of trading in own shares from March 9 to 13, 2026

Name of the IssuerIssuer Identification CodePSI Name PSI Identification CodeTransaction DayIdentification Code of the Financial InstrumentPriceCurrencyQuantity purchasedMarket ID codeTransaction Reference NumberPurpose of the buyback
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 09:00:07FR001104050033.60EUR24XPAR1129743-3841b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 09:00:07FR001104050033.60EUR239XPAR1129743-8193b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 09:00:07FR001104050033.60EUR15XPAR1129743-8449b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 09:53:16FR001104050034.00EUR40XPAR1129743-13313b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 09:53:16FR001104050034.00EUR60XPAR1129743-13569b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 09:56:04FR001104050033.80EUR200XPAR1129743-15361b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 09:57:10FR001104050033.70EUR69XPAR1129743-16129b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 09:57:10FR001104050033.70EUR31XPAR1129743-16385b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 11:00:51FR001104050033.50EUR200XPAR1129743-19713b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 11:20:33FR001104050033.40EUR200XPAR1129743-20993b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 11:29:31FR001104050033.10EUR100XPAR1129743-23809b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 11:38:46FR001104050032.90EUR13XPAR1129743-25089b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 11:56:48FR001104050032.90EUR87XPAR1129743-26881b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 14:56:38FR001104050032.80EUR200XPAR1129743-32257b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 14:56:38FR001104050032.70EUR100XPAR1129743-33537b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 14:56:38FR001104050032.70EUR100XPAR1129743-35073b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 16:24:15FR001104050032.80EUR17XPAR1129743-36609b68Coverage
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74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 16:46:57FR001104050033.20EUR100XPAR1129743-39169b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 16:49:32FR001104050033.20EUR30XPAR1129743-39425b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:03:46FR001104050033.20EUR67XPAR1129743-39937b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:03:46FR001104050033.20EUR3XPAR1129743-40193b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:03:46FR001104050033.20EUR21XPAR1129743-40449b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:03:46FR001104050033.20EUR4XPAR1129743-40705b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:09:16FR001104050033.20EUR5XPAR1129743-40961b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:09:16FR001104050033.10EUR8XPAR1129743-41217b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:26:33FR001104050033.10EUR126XPAR1129743-41473b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:35:12FR001104050033.10EUR74XPAR1129743-46337b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:35:12FR001104050033.10EUR5XPAR1129743-46593b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:35:12FR001104050033.10EUR95XPAR1129743-46849b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:35:12FR001104050033.10EUR7XPAR1129743-47105b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:35:12FR001104050033.10EUR29XPAR1129743-47361b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:35:12FR001104050033.10EUR73XPAR1129743-47617b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:35:12FR001104050033.10EUR92XPAR1129743-47873b68Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 09:50:54FR001104050033.50EUR71XPAR1129743-4865b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 09:50:54FR001104050033.50EUR29XPAR1129743-5121b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 10:05:19FR001104050033.40EUR100XPAR1129743-6145b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 10:50:49FR001104050033.60EUR100XPAR1129743-8193b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 10:50:49FR001104050033.50EUR200XPAR1129743-8449b69Coverage
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74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 11:10:09FR001104050033.20EUR80XPAR1129743-10241b69Coverage
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74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 13:03:20FR001104050033.20EUR21XPAR1129743-11265b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 13:50:50FR001104050033.20EUR29XPAR1129743-11777b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 15:03:58FR001104050033.30EUR31XPAR1129743-13825b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 15:06:10FR001104050033.30EUR23XPAR1129743-14081b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 15:20:11FR001104050033.30EUR22XPAR1129743-14593b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 15:24:56FR001104050033.40EUR33XPAR1129743-15105b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 15:24:56FR001104050033.40EUR22XPAR1129743-15361b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 15:28:31FR001104050033.40EUR3XPAR1129743-15617b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 15:28:31FR001104050033.40EUR8XPAR1129743-15873b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 15:28:41FR001104050033.40EUR89XPAR1129743-16129b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 15:44:27FR001104050033.30EUR45XPAR1129743-16385b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 16:20:05FR001104050033.60EUR10,000XPARact20260310-152004-557-00Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:06:05FR001104050033.60EUR2XPAR1129743-20481b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:11:50FR001104050033.60EUR25XPAR1129743-20737b69Coverage
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74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:15:12FR001104050033.60EUR23XPAR1129743-21249b69Coverage
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74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:21:18FR001104050033.60EUR35XPAR1129743-21761b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:23:37FR001104050033.60EUR6XPAR1129743-22017b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:27:09FR001104050033.60EUR8XPAR1129743-22529b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:27:09FR001104050033.70EUR130XPAR1129743-22785b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:27:09FR001104050033.70EUR14XPAR1129743-23041b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:27:09FR001104050033.70EUR56XPAR1129743-23297b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:27:13FR001104050033.60EUR1XPAR1129743-23553b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:29:51FR001104050033.60EUR1XPAR1129743-23809b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:29:51FR001104050033.60EUR1XPAR1129743-24065b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:35:11FR001104050033.60EUR1XPAR1129743-29697b69Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/03/2026 09:07:28FR001104050033.80EUR100XPAR1129743-1025b70Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/03/2026 09:07:28FR001104050033.60EUR5XPAR1129743-1281b70Coverage
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