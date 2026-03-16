74Software : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 9 au 13 mars 2026

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Communiqué de presse

74Software : Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, le 16 mars 2026 – Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale mixte du 20 mai 2025 pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, 74Software (LEI : 96950022O6SP7FQONJ77) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0011040500) réalisés du 9 au 13 mars 2026 :

Jour de la
transaction		Volume total journalier
(nombre de titres)		Prix pondéré
moyen d'acquisition
(€/action) 		Montant des transactions
(€)		Code identifiant
marché
09/03/20262 45033,2781 517XPAR
10/03/202611 55133,58387 878XPAR
11/03/202632 50733,021 073 309XPAR
12/03/202631 59433,111 046 051XPAR
13/03/202618 29433,00603 696XPAR
TOTAL96 39633,123 192 451 -

Le détail des transactions, conformément à l’article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible en page 2 et suivant.

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées du 9 au 13 mars 2026

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 09:00:07FR001104050033,60EUR24XPAR1129743-3841b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 09:00:07FR001104050033,60EUR239XPAR1129743-8193b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 09:00:07FR001104050033,60EUR15XPAR1129743-8449b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 09:53:16FR001104050034,00EUR40XPAR1129743-13313b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 09:53:16FR001104050034,00EUR60XPAR1129743-13569b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 09:56:04FR001104050033,80EUR200XPAR1129743-15361b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 09:57:10FR001104050033,70EUR69XPAR1129743-16129b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 09:57:10FR001104050033,70EUR31XPAR1129743-16385b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 11:00:51FR001104050033,50EUR200XPAR1129743-19713b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 11:20:33FR001104050033,40EUR200XPAR1129743-20993b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 11:29:31FR001104050033,10EUR100XPAR1129743-23809b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 11:38:46FR001104050032,90EUR13XPAR1129743-25089b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 11:56:48FR001104050032,90EUR87XPAR1129743-26881b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 14:56:38FR001104050032,80EUR200XPAR1129743-32257b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 14:56:38FR001104050032,70EUR100XPAR1129743-33537b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 14:56:38FR001104050032,70EUR100XPAR1129743-35073b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 16:24:15FR001104050032,80EUR17XPAR1129743-36609b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 16:27:43FR001104050032,80EUR16XPAR1129743-36865b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 16:46:57FR001104050033,20EUR100XPAR1129743-39169b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 16:49:32FR001104050033,20EUR30XPAR1129743-39425b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:03:46FR001104050033,20EUR67XPAR1129743-39937b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:03:46FR001104050033,20EUR3XPAR1129743-40193b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:03:46FR001104050033,20EUR21XPAR1129743-40449b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:03:46FR001104050033,20EUR4XPAR1129743-40705b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:09:16FR001104050033,20EUR5XPAR1129743-40961b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:09:16FR001104050033,10EUR8XPAR1129743-41217b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:26:33FR001104050033,10EUR126XPAR1129743-41473b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:35:12FR001104050033,10EUR74XPAR1129743-46337b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:35:12FR001104050033,10EUR5XPAR1129743-46593b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:35:12FR001104050033,10EUR95XPAR1129743-46849b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:35:12FR001104050033,10EUR7XPAR1129743-47105b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:35:12FR001104050033,10EUR29XPAR1129743-47361b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:35:12FR001104050033,10EUR73XPAR1129743-47617b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/03/2026 17:35:12FR001104050033,10EUR92XPAR1129743-47873b68Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 09:50:54FR001104050033,50EUR71XPAR1129743-4865b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 09:50:54FR001104050033,50EUR29XPAR1129743-5121b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 10:05:19FR001104050033,40EUR100XPAR1129743-6145b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 10:50:49FR001104050033,60EUR100XPAR1129743-8193b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 10:50:49FR001104050033,50EUR200XPAR1129743-8449b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 11:09:48FR001104050033,40EUR193XPAR1129743-8961b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 11:10:09FR001104050033,20EUR80XPAR1129743-10241b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 11:10:09FR001104050033,20EUR120XPAR1129743-10497b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 13:03:20FR001104050033,20EUR21XPAR1129743-11265b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 13:50:50FR001104050033,20EUR29XPAR1129743-11777b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 15:03:58FR001104050033,30EUR31XPAR1129743-13825b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 15:06:10FR001104050033,30EUR23XPAR1129743-14081b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 15:20:11FR001104050033,30EUR22XPAR1129743-14593b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 15:24:56FR001104050033,40EUR33XPAR1129743-15105b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 15:24:56FR001104050033,40EUR22XPAR1129743-15361b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 15:28:31FR001104050033,40EUR3XPAR1129743-15617b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 15:28:31FR001104050033,40EUR8XPAR1129743-15873b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 15:28:41FR001104050033,40EUR89XPAR1129743-16129b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 15:44:27FR001104050033,30EUR45XPAR1129743-16385b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 16:20:05FR001104050033,60EUR10 000XPARact20260310-152004-557-00Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:06:05FR001104050033,60EUR2XPAR1129743-20481b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:11:50FR001104050033,60EUR25XPAR1129743-20737b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:14:33FR001104050033,60EUR22XPAR1129743-20993b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:15:12FR001104050033,60EUR23XPAR1129743-21249b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:15:30FR001104050033,60EUR7XPAR1129743-21505b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:21:18FR001104050033,60EUR35XPAR1129743-21761b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:23:37FR001104050033,60EUR6XPAR1129743-22017b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:27:09FR001104050033,60EUR8XPAR1129743-22529b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:27:09FR001104050033,70EUR130XPAR1129743-22785b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:27:09FR001104050033,70EUR14XPAR1129743-23041b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:27:09FR001104050033,70EUR56XPAR1129743-23297b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:27:13FR001104050033,60EUR1XPAR1129743-23553b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:29:51FR001104050033,60EUR1XPAR1129743-23809b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:29:51FR001104050033,60EUR1XPAR1129743-24065b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/03/2026 17:35:11FR001104050033,60EUR1XPAR1129743-29697b69Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/03/2026 09:07:28FR001104050033,80EUR100XPAR1129743-1025b70Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/03/2026 09:07:28FR001104050033,60EUR5XPAR1129743-1281b70Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/03/2026 10:01:23FR001104050033,70EUR100XPAR1129743-2817b70Couverture
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