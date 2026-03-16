JCDecaux : Déclaration des transactions sur actions propres

 | Source: JCDecaux JCDecaux

Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, le 16 mars 2026

La déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 9 mars au 11 mars 2026 a été adressée à l’Autorité des Marchés Financiers le 16 mars 2026. Ce document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site Internet de la société à l’adresse suivante : www.jcdecaux.com (Investisseurs / Informations réglementées / Rachat d’actions).

Pour plus d’informations, merci de contacter :

Rémi GRISARD
Responsable des Relations Investisseurs
Sainte-Apolline
78378 Plaisir Cedex
France
Tel : +33 (0)1 30 79 79 93
Email : remi.grisard@jcdecaux.com

Chiffres clés de JCDecaux

  • Chiffre d’affaires 2024 : 3 935,3 millions d’euros – S1 2025 : 1 868,3 millions d’euros
  • N°1 mondial de la communication extérieure
  • Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays
  • 1 091 811 faces publicitaires dans le monde 
  • Une présence dans 3 894 villes de plus de 10 000 habitants
  • 12 026 collaborateurs
  • JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60
  • La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°
  • JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,9) et classé Or par EcoVadis
  • 1ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100
  • Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce
  • N°1 mondial du mobilier urbain (629 737 faces publicitaires)
  • N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 157 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 848 faces publicitaires)
  • N°1 européen de l’affichage grand format (83 472 faces publicitaires)
  • N°1 de la communication extérieure en Europe (736 310 faces publicitaires)
  • N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (178 010 faces publicitaires)
  • N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (89 526 faces publicitaires)
  • N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 490 faces publicitaires)
  • N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 689 faces publicitaires)

Pour plus d’information : www.jcdecaux.com.
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