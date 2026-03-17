Atrato Onsite Energy va se rebaptiser Finlight après une transaction majeure créant le leader européen de la production d’énergie distribuée

LONDRES et MADRID, 17 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Atrato Onsite Energy annonce aujourd’hui sa fusion avec Finlight afin de créer l’un des plus grands fournisseurs d’énergie spécialisés sur les marchés commerciaux, industriels (C&I) et résidentiels en Europe. La nouvelle entité consolidée opérera sous la marque Finlight et aura son siège au Royaume-Uni. Elle continuera de bénéficier du soutien de son actionnaire majoritaire Brookfield, un important groupe mondial d’investissement disposant de 46 GW de capacité installée, ainsi que de Real Asset Investment Management, un investisseur spécialisé dans les infrastructures.

L’entreprise combinée disposera d’une capacité totale installée et en construction d’environ 700 MW, répartie sur 815 installations C&I, ainsi que de 23 000 systèmes solaires résidentiels et de stockage par batteries au Royaume-Uni, en Espagne et au Portugal. Les clients de Finlight incluent des particuliers ainsi que plusieurs grandes entreprises internationales, dont Amazon, Bentley, Gestamp, Nissan, Tesco et Valeo. D’ici 2030, Finlight prévoit d’investir plus de 2 milliards de livres sterling dans le marché de la production d’énergie distribuée afin de porter sa capacité installée totale à plus de 2 GW. Cette croissance sera principalement organique, avec la possibilité de procéder à de petites acquisitions complémentaires afin de consolider un marché encore très fragmenté. Dans un premier temps, Finlight se concentrera sur ses marchés clés au Royaume-Uni, en Espagne et au Portugal, tout en envisageant parallèlement une expansion vers de nouveaux marchés européens stratégiques.

La fusion repose sur la volonté commune des deux entreprises d’offrir aux clients une alternative au modèle traditionnel de production d’énergie centralisée, en leur permettant d’accéder à des systèmes d’énergie renouvelable situés au plus près du lieu de consommation. Cette approche permet de réduire les coûts énergétiques d’environ 25 % et d’accroître la sécurité énergétique des consommateurs.

Finlight sera dirigée par Gurpreet Gujral (PDG), Mateo Andrada (directeur des investissements) et Miguel Ángel Bermejo (directeur financier), aux côtés d’une équipe de plus de 80 employés basés au Royaume-Uni et en Espagne. L’équipe continuera de se concentrer sur un objectif clair : fournir aux clients une énergie propre et économiquement compétitive produite sur site. L’offre globale de Finlight repose sur un modèle simple : l’entreprise finance intégralement l’installation initiale de systèmes solaires et de batteries. En contrepartie, les clients s’engagent via un contrat de long terme à acheter de l’électricité propre à un prix fixe inférieur à leur facture actuelle, générant ainsi des économies immédiates sans coût initial. Ce modèle est rendu possible grâce aux frais de réseau évités, les installations étant situées derrière le compteur (behind-the-meter).

Gurpreet Gujral, PDG de Finlight, a déclaré : « La consolidation de deux spécialistes majeurs du behind-the-meter positionne Finlight comme la principale entreprise européenne de production d’énergie distribuée. Les centrales électriques centralisées dominent les marchés de l’énergie depuis un siècle, mais l’électrification croissante transforme la demande d’électricité. Cela nécessite des installations de production plus petites, plus flexibles et situées plus près des lieux de consommation. Avec des milliers de systèmes solaires en service à travers l’Europe, nous sommes fiers de mener cette transition. »

Mateo Andrada, directeur des investissements de Finlight, et Miguel Ángel Bermejo, directeur financier de Finlight, ont souligné : « Nous sommes convaincus que la dynamique de notre croissance, combinée à l’excellence opérationnelle et à l’innovation, nous permettra de fournir des solutions énergétiques durables et compétitives à nos clients. Cet engagement nous pousse à continuer d’investir dans les talents, la technologie et les nouvelles opportunités afin d’assurer le succès futur de l’entreprise. »

John Rowland, associé chez Real Asset Investment Management, a affirmé : « Nous avons toujours été convaincus que produire l’énergie au plus près de son lieu de consommation est essentiel pour construire un système énergétique plus efficace, plus résilient et décarboné. La combinaison d’Atrato Onsite Energy et de Finlight crée une plateforme de premier plan, particulièrement bien positionnée pour mener cette transition en Europe. »

Ignacio Paz-Ares, associé gérant et directeur adjoint des investissements au sein du groupe Brookfield Energy, a ajouté : « La plateforme de production d’énergie distribuée de pointe de Finlight contribue à réduire la congestion du réseau — un enjeu sur lequel nous pouvons soutenir les gouvernements — et à accélérer le déploiement des projets afin de réduire la dépendance aux réseaux de transport contraints. Nous nous réjouissons de travailler étroitement avec l’équipe Finlight pour accompagner sa croissance dans les années à venir. »

Contact : Finlight UK. Christopher Fearon. chris.fearon@finlight.com

À propos de Finlight

Finlight est un producteur indépendant d’électricité paneuropéen qui se concentre sur la production d’énergie propre destinée aux entreprises et aux particuliers, directement sur ou à proximité du lieu de consommation. L’entreprise opère sur l’ensemble de la chaîne de valeur : financement, développement, construction, contractualisation, financement et gestion d’actifs solaires et de batteries en interne. Elle dispose actuellement d’un portefeuille d’environ 700 MW de capacité solaire répartis sur plus de 20 000 sites au Royaume-Uni, en Espagne et au Portugal. Finlight fait partie du portefeuille de Brookfield Renewables.

La production d’énergie distribuée repose sur une solution behind-the-meter, qui connecte directement l’énergie produite au point de consommation, réduisant ainsi la pression sur le réseau électrique. Cette approche est largement reconnue comme l’une des méthodes les plus compétitives et efficaces pour produire et fournir de l’énergie, offrant des bénéfices économiques, environnementaux et de fiabilité immédiats tout en soutenant les objectifs de décarbonation des États et des entreprises.