Coop Pank AS tagamata allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade

Coop Pank AS (registrikood 10237832, aadress Maakri 30, 10145, Tallinn, Eesti Vabariik; Coop Pank) kuulutab käesolevaga välja oma tagamata allutatud võlakirjade avaliku pakkumise (Pakkumine) ning teavitab Finantsinspektsiooni (FI) poolt 16. märtsil 2026 põhiprospekti kinnitamisest (Prospekt).

Pakkumise raames pakub Coop Pank kuni 10 000 tagamata allutatud võlakirja EUR 6.25 Coop Pank võlakiri 26-2037 nimiväärtusega 1000 EUR, lunastustähtajaga 1. aprill 2037 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 6,25% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral on Coop Pangal õigus Pakkumise mahtu kuni 10 000 võlakirja võrra suurendada. Samuti on Coop Pangal õigus tühistada Pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse hinnaga EUR 1000 ühe võlakirja kohta. Allutatud võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi EE0000003515 all. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Pakkumine on Prospekti alusel loodud Coop Panga võlakirjaprogrammi esimene seeria. Pakkumine viiakse läbi Prospekti alusel, mis on FI juhatuse poolt kinnitatud 16. märtsil 2026 ja avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Coop Panga ja FI veebilehekülgedel.

Võlakirjade märkimisperiood algab 17. märtsil 2026 kell 10:00 ja lõpeb 27. märtsil 2026 kell 16:00 Eesti aja järgi. Pakkumine on suunatud jae- ja kutselistele investoritele Eestis.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Coop Panga tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Coop Panga likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud Prospektis ja Prospekti kokkuvõttes.



Pakkumise ajakava

Pakkumisperioodi algus 17. märts 2026 kell 10:00 Pakkumisperioodi lõpp 27. märts 2026 kell 16:00 Pakkumise tulemuste avalikustamine 30. märts 2026 või sellele lähedane kuupäev Pakkumise arveldus 1. aprill 2026 või sellele lähedane kuupäev Esimene kauplemispäev 2. aprill 2026 või sellele lähedane kuupäev



Märkimiskorralduste esitamine

Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) kontohalduri juures.

Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole ning esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse võlakirjade ostmiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas Prospektis toodud tingimustega.

Väärtpaberikonto omanik: investori nimi Väärtpaberikonto: investori väärtpaberikonto number Kontohaldur: investori kontohalduri nimi Väärtpaber: EUR 6.25 Coop Pank võlakiri 26-2037 ISIN kood: EE0000003515 Väärtpaberite arv: Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida Hind (võlakirja kohta): 1000 eurot Tehingu summa: Võlakirjade arv, mida Investor soovib märkida,

korrutatuna Pakkumishinnaga Tehingu vastaspool: Coop Pank AS Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto: 99102215403 Tehingu vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank Tehingu väärtuspäev: 1. aprill 2026 Tehingu liik: „märkimiskorraldus“ Arvelduse liik „tehing makse vastu (DVP)“



Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

Coop Pank plaanib esitada Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 2. aprill 2026 või sellele lähedane kuupäev.

Kuigi Coop Pank teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.





Prospekti ja võlakirjade tingimuste kättesaadavus

Prospekt on avalikustatud ning see on elektroonilises vormis kättesaadavad Coop Panga veebilehel aadressil www.cooppank.ee/pakkumine ja FI veebilehel aadressil www.fi.ee. Lisaks eelnevale on Prospekt kättesaadav Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Samuti on Coop Panga veebilehel avalikustatud ja elektroonilises vormis kättesaadavad Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade tingimused ning Pakkumise lõplikud tingimused koos Prospekti kokkuvõttega.

Enne Coop Panga tagamata allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda Prospekti, võlakirjade tingimuste, Pakkumise lõplike tingimuste ning kokkuvõttega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.





Paavo Truu

finantsjuht

Tel: +372 516 0231

e-mail: paavo.truu@cooppank.ee

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 229 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade müügipakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Prospekti ja Prospekti kokkuvõttega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade omandamiseks tehakse ning iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Prospektis ja Prospekti kokkuvõttes. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Coop Panga tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Manused