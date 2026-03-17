Tecan und NVIDIA gehen Partnerschaft zur Entwicklung datengetriebener Labore ein

Männedorf, Schweiz, 17. März 2026 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute eine strategische Zusammenarbeit mit NVIDIA bekanntgegeben. Ziel der Partnerschaft ist es, KI-gestützte Plattformen bereitzustellen, die datengetriebenen Laboren dabei helfen, Forschungsergebnisse schneller zu erzielen und die Produktivität im Labor zu erhöhen.

Tecan war ein Vorreiter beim Wandel vom manuellen zum präzisen, robusten und skalierbaren automatisierten Pipettieren in Tausenden von Labors weltweit. Nach dieser ersten Laborrevolution treibt Tecan die Automatisierung weiter voran, indem das Unternehmen moderne Produkte wie die Laboranalyseplattform Introspect einführt, die gezielt zur Steigerung der Laborproduktivität entwickelt wurden. Mit der Nutzung von KI ergibt sich eine Gelegenheit für Innovation und Wachstum, da ein erheblicher Teil der im Labor generierten Daten bislang ungenutzt bleibt.

Durch die Zusammenarbeit zwischen NVIDIA und Tecan wollen die Unternehmen die nächste Laborrevolution einleiten und mithilfe von KI die bislang unerforschte Datenlandschaft erschliessen, um bahnbrechende Entdeckungen und bisher unerreichte Produktivitätssteigerungen zu ermöglichen. Gemeinsam arbeiten NVIDIA und Tecan daran, datengetriebene Labore zu schaffen.

Die Integration von NVIDIA-GPU-beschleunigten Modellen und Bibliotheken in die Produkte von Tecan soll Labordaten in konkrete Handlungsempfehlungen und messbare Ergebnisse überführen. Die Verbindung wissenschaftlicher und operativer Daten soll es Tecan-Kunden ermöglichen, neue Therapien schneller zu entwickeln. Gleichzeitig verbessert der Einsatz von physischer KI die Benutzerfreundlichkeit und Robustheit der Tecan-Instrumente weiter.

«Künstliche Intelligenz ist transformativ, hat aber ihr volles Potenzial im Laborbereich und zum Nutzen von Patientinnen und Patienten sowie der Wissenschaft noch nicht ausgeschöpft», sagte Monica Manotas, CEO von Tecan. «Durch die Verbindung unserer Laborpräsenz und umfassenden Expertise mit den innovativen KI-Plattformen und dem Know-how von NVIDIA sind wir einzigartig positioniert, unsere Kunden optimal bei der wachsenden Nachfrage nach höherer Produktivität, schnelleren Forschungsergebnissen und intelligenten Automatisierungslösungen zu unterstützen.»

Der Umfang dieser Zusammenarbeit umfasst:

Agentic AI Introspect zur Steigerung der Laborproduktivität mithilfe von NVIDIA Nemotron-Modellen und Microservices

Discovery Introspect zur Unterstützung schnellerer Entdeckungen mithilfe von NVIDIA CUDA-X-Bibliotheken und NVIDIA Nemotron-Modellen

Physical AI zur Realisierung der nächsten Generation von Laborinstrumenten durch die Integration von NVIDIA Cosmos Open-World-Foundation-Modellen und ähnlichen Ansätzen.





Weitere Informationen zu einem der Anwendungsfälle dieser Zusammenarbeit wird auf der Introspect-Landingpage beschrieben: Introspect™ custom web reports & dashboards - Tecan

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren − von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1 063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

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Senior Vice President, Corporate Communications & IR

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