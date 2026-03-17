LHV Groupi tulemused veebruaris 2026

LHV Groupi ärimahud ja kasumlikkus püsis veebruaris vastavalt ootustele. LHV Groupi konsolideeritud laenuportfell ulatus veebruari lõpu seisuga 5,52 miljardi euroni, jäädes sarnasele tasemele finantsprognoosiga. Deposiitide maht ulatus 7,86 miljardi euroni, ületades finantsplaani 218 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide maht kasvas 1,77 miljardi euroni, ületades plaani 77 miljoni euro võrra. Finantsvahendajatega seotud makseid tehti veebruaris 8,2 miljonit, kogu 2026. aasta alguse mahuga 16,9 miljonit, mis ületab finantsplaani 2,9 miljoni võrra.

AS LHV Group teenis veebruaris konsolideeritud puhaskasumit 6,4 miljonit eurot. Tütarettevõtetest teenis AS LHV Pank 8,8 miljonit eurot, LHV Bank Ltd 0,5 miljonit eurot, AS LHV Varahaldus 0,3 miljonit eurot kasumit ning AS LHV Kindlustus -0,3 miljonit eurot kahjumit. LHV Panga ja LHV Banki vahel kehtivad intressimäära vahetuslepingud (swap). Kuna LHV Bank rakendab riskimaanduse arvestust (hedge accounting) ning selle mõju elimineeritakse grupi konsolideerimisel, erineb LHV Groupi konsolideeritud puhaskasum tütarettevõtete puhaskasumite summast. Aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli veebruaris 11,0%.

LHV Groupi 2026. aasta kumulatiivne puhaskasum ulatus veebruari lõpuks 13,7 miljoni euroni, ületades finantsplaani 848 tuhande euro võrra ehk 7%. Kulud olid kooskõlas plaaniga ning laenuportfelli tugev kvaliteet võimaldas teha allahindlusi plaanitust 2,0 miljoni euro võrra vähem.

LHV Pank

LHV Panga klientide arv kasvas veebruaris 1 900 võrra jaepanganduses ja 700 võrra ettevõtete panganduses. Laenumahud vähenesid veebruaris 44 miljoni euro võrra, mõjutatuna ühest suuremast ettevõtete panganduse laenu tagasimaksest. Eraisikute laenuportfell kasvas samal ajal 15 miljoni euro võrra. Laenuportfelli kogumaht ulatus 4,66 miljardi euroni, jäädes finantsplaanile 26 miljoni euro võrra alla. Kogu laenuportfelli kvaliteet püsib tugev ning veebruaris tehti allahindlusi minimaalselt.

Hoiuste maht ulatus 6,63 miljardi euroni, ületades finantsplaani 145 miljoni euroga, sh pangateenuste hoiused moodustasid 1,40 miljardit eurot. Deposiidid vähenesid kuuga 79 miljoni euro võrra, mis on tingitud kõrgema hinnaga platvormideposiitide ja ettevõtte deposiitide vähenemisest.

LHV Panga tulud ja kulud näitasid veebruaris head tulemust. Netotulud ulatusid 19,5 miljoni euroni. Käesoleva aasta teenitud netotulud ulatuvad 37,8 miljoni euroni ületades finantsplaani 1,2 miljoni euro võrra ehk 3%. Puhaskasum ulatus veebruaris 8,8 miljoni euroni. Kumulatiivselt on käesoleval aastal puhaskasumit teenitud 16,4 miljonit eurot, ületades finantsplaani 2,6 miljoni euro võrra ehk 19%.

LHV Bank

Ühendkuningriigis tegutsev LHV Bank näitas veebruaris tugevat ärimahtude kasvu kõikides segmentides. Laenuportfell ulatus 856 miljoni euroni, kasvades kuuga 48 miljonit eurot ning ületades finantsplaani 25 miljoni euroga. Kinnitatud, kuid veel väljastamata laenude maht on 94 miljonit naela (108 miljonit eurot).

Hoiused kasvasid veebruaris 20 miljoni euro võrra ulatudes 1,33 miljardi euroni ning ületades finantsplaani 85 miljoni euroga. Suurem osa kasvust on seotud laenuportfelli eelrahastamisega.

Veebruari puhaskasum ulatus 0,5 miljoni euroni. Käesoleval aastal on teenitud puhaskasumit 1,2 miljonit eurot ületades finantsplaani 0,2 miljoni euroga ehk 19%. Uus turunduskampaania jaeklientide kasvatamiseks on planeeritud Q2 ja Q3 perioodile. Lisaks on käivitatud agentic AI kontseptsiooni valideerimine jaepanganduse klienditeenindusse juurutamiseks.

LHV Varahaldus

2026. aasta kaks esimest kuud on LHV pensionifondidele olnud väga tugevad. LHV Varahalduse suuremad fondid Julge ja Ettevõtlik tõusid veebruaris vastavalt 3,4% ja 2,5%. Fondide Tasakaalukas ja Rahulik tootluseks kujunes vastavalt 1,3% ja 0,7%. LHV Pensionifond Indeks, millel on suurem kokkupuude arenevate turgudega, tõusis veebruaris 2,8%.

Hallatavate fondide kogumaht ulatus veebruari lõpuks 1,77 miljardi euroni, ületades finantsplaani 77 miljoni euroga tänu oodatust tugevamatele fonditulusustele. II samba pensionifondide aktiivsete klientide arv oli 105 tuhat.

Veebruari puhaskasum oli 0,3 miljonit eurot. 2026. Aasta senine puhaskasum ulatub 0,7 miljoni euroni, mis ületab finantsplaani 0,4 miljoni euro võrra ehk 122%. Tugev tulemus on suuresti tingitud fondide oodatust kõrgematele tootlustele ja sellest tulenevale finantstulule.

LHV Kindlustus

LHV Kindlustus sõlmis veebruaris uusi kindlustuslepinguid 4,0 miljoni euro ulatuses, kuigi suurema mahuga tooted ei täitnud müügieesmärke. Veebruari lõpu seisuga on kehtivaid kindlustuslepinguid ligikaudu 235 000. Kahjujuhtumeid hüvitati 2,6 miljoni euro ulatuses ning registreeriti 11 700 uut kahjujuhtumit.

Keerulised ilmastikuolud avaldavad jätkuvalt mõju kahjusuhtele. Neto kahjusuhe oli veebruaris 81,6%, kogu aasta alguse perioodi neto kahjusuhe ulatub 84,1%-ni (finantsplaani tase 67,9%). Neto kulusuhe oli veebruaris 29,3%, mõjutatuna ühekordsetest kuludest.

LHV Kindlustuse kahjum ulatus veebruaris 0,3 miljoni euroni. 2026. aasta kumulatiivne kahjum ulatus 0,7 miljoni euroni, jäädes finantsplaanile alla 1,1 miljoni euroga, mis on tingitud oodatust rohkematele kahjujuhtumitele pikalt kestnud keeruliste ilmastikuolude tõttu.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded/



LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab ligi 1 200 inimest. LHV Panga teenuseid kasutab 497 000 klienti, LHV hallatavatel II samba pensionifondidel on 105 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 235 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.



