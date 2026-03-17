BNP PARIBAS ACCELERE LA CROISSANCE DE SA PLATEFORME DE GESTION D’ACTIFS AVEC UNE AMBITION DE DOUBLEMENT DU RESULTAT AVANT IMPOT D’ICI 2030

Communiqué de presse

Paris, 17 mars 2026

BNP Paribas présente aujourd’hui le Plan Stratégique 2030 de sa plateforme de Gestion d’Actifs, intégrée et à l’échelle, la positionnant comme un contributeur clé de la trajectoire ROTE du Groupe de 13% à horizon 2028.

S’appuyant sur l’acquisition réussie d’AXA IM, BNP Paribas Asset Management opère désormais à grande échelle en Europe, marquant une étape majeure dans son développement. Le Groupe gère plus de 1 600 milliards d’euros d’actifs avec une couverture complète par classe d’actifs et un large éventail de stratégies et de canaux de distribution.

En s’appuyant sur la solidité du modèle intégré de BNP Paribas — notamment ses capacités d’origination et l’étendue de ses réseaux de distribution — la plateforme BNP Paribas Asset Management dispose désormais de positions de premier plan dans les actifs alternatifs, l’épargne de long terme et d’une franchise ETF en forte expansion.

Le plan 2030 plan repose sur quatre piliers stratégiques de croissance :

Renforcer le leadership dans les actifs alternatifs,

Déployer à grande échelle la gestion active et accélérer le développement des ETFs,

Etendre les partenariats avec les assureurs et les investisseurs institutionnels,

Accélérer la croissance auprès de la clientèle Retail et Wealth Management.

Portée par ces moteurs de croissance, la trajectoire financière1 2025-2030 est ambitieuse :

~350 Md€ de collecte nette cumulée d’ici 2030,

Croissance annuelle des actifs sous gestion supérieure à 5% par an, avec un effet de marché modélisé proche de 0%,

Croissance des revenus d’environ +4% (TCAM) entre 2025 et 2030, principalement soutenue par la hausse des AuM et les synergies,

Charges d’exploitation stables entre 2025 et 2030,

Amélioration du coefficient d’exploitation à moins de 60% à l’horizon 2030,

Résultat avant impôt quasiment doublé d’ici 2030 (TCAM : ~+13% CAGR / 2025 pro-forma),

Rentabilité avant impôt (RONE) supérieure à 65% en 2030 (48% en 2025).





Cette ambition sera portée par une exécution disciplinée et la réalisation d’environ 150M€ de synergies2 de revenus et d’environ 400M€ de synergies2 de coûts d’ici 2029, grâce à la convergence des plateformes, la rationalisation des gammes de fonds et les gains d’efficacité opérationnelle.

Les capacités technologiques et de service client de la plateforme seront renforcées par le déploiement de l’intelligence artificielle sur l’ensemble de la chaîne de valeur – du conseil client et de l’allocation d’actifs à l’efficacité opérationnelle – augmentant significativement la capacité de croissance et la performance de la plateforme.

Sandro Pierri, Directeur Général de BNP Paribas Asset Management, a déclaré:

« La gestion d’actifs entre dans une nouvelle phase de transformation et de croissance portée par des tendances structurellement favorables en matière d’épargne et d’investissement. Avec notre plan stratégique 2030, notre ambition est de renforcer notre position comme l’une des plateformes d’investissement les plus puissantes en Europe. En combinant une expertise et une taille à l’échelle dans les marches publics et privés et la force de l’écosystème BNP Paribas, nous sommes idéalement positionnés pour connecter épargnants et investisseurs à l’ensemble des opportunités de l’économie réelle. Notre mission est claire : offrir à nos clients une performance durable et résiliente tout en finançant les transitions économiques qui façonnent l’avenir. »

Renaud Dumora, Directeur général adjoint de BNP Paribas, en charge d’Investment and Protection Services, a ajouté : « Le pôle Investment & Protection Services constitue un continuum de services unique, idéalement positionné pour répondre aux besoins croissants et évolutifs des particuliers, entreprises et institutions en Europe et au-delà. Dans ce contexte, la nouvelle dimension de notre activité de gestion d’actifs apportera une dynamique puissante au cœur d’IPS et pour l’ensemble du Groupe BNP Paribas. Sa taille, la diversité de ses expertises et son intégration dans notre modèle joueront un rôle déterminant pour orienter le capital de long terme vers l’économie réelle, tout en accompagnant nos clients dans les transitions économiques, sociétales et technologiques. A l’heure où nous préparons notre nouveau plan stratégique, nous sommes idéalement positionnés pour ouvrir de nouveaux axes de croissance. »

A propos de BNP Paribas

Leader européen des services bancaires et financiers, BNP Paribas est présent dans 64 pays et rassemble plus de 180 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l’ensemble des banques commerciales du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal Finance ou encore Arval; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. Le Groupe est historiquement implanté sur quatre marchés dans la zone euro : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également son modèle intégré de banque commerciale dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie et en Europe de l’Est. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. BNP Paribas met en oeuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.

Contacts presse

Giorgia Rowe – giorgia.rowe@bnpparibas.com – +33 (0)6 64 27 57 96

Hacina Habchi – hacina.habchi@bnpparibas.com - +33 (0)7 61 97 65 20

1 Trajectoire par rapport à 2025 pro-forma, incluant 12M25 pour AXA IM, BNPP AM et REIM et excluant IPS Investments et Real Estate Services (Pro-forma : PNB : 2 761M€, Charges d’exploitation : 2 003M€, Résultat avant impôt : 820M€)

2 Synergies au niveau du Groupe, avant impôt de coûts et de revenus, nets de coûts additionnels

Pièce jointe