TextMagic AS-i 2025. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud aruanne

TextMagic AS-i nõukogu on heaks kiitnud ettevõtte 2025. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud aastaaruande. Auditeeritud konsolideeritud aruande finantstulemuste osas ei ole olulisi erinevusi võrreldes 25. veebruaril avaldatud konsolideeritud 12 kuu auditeerimata vahearuandega.

2025. aastat iseloomustasid TextMagic Grupis mitmed strateegilised otsused, mille eesmärk on parandada tulemuslikkust ja tegevuse efektiivsust järgmistel perioodidel. Aasta jooksul viidi ellu struktuurseid muudatusi, sealhulgas ühe tegevusvaldkonna müük ning tütarettevõtte likvideerimise alustamine, samuti arendustegevuse ja kulubaasi optimeerimine.

TextMagic Grupi müügituluks kujunes 2025. aastal 13 549 tuhat eurot, kahanedes võrreldes 2024. aastaga 7% võrra (2024. a: 14 533 tuhat eurot). Müügitulu vähenemist mõjutas olulisel määral USA dollari ja Inglise naela ebasoodsad vahetuskursid. Kui valuutakursid oleksid olnud 2024. a tasemel, oleks müügitulu 2025. aastal kokku olnud €14 015 tuhat ning müügitulu oleks vähenenud 4%.

Ärikahjumiks kujunes 611 tuhat eurot (2024. a: kasum 1 844 tuhat eurot). Kahjum tulenes peamiselt amortisatsioonikulu ja varade väärtuse languse suurenemisest 1 418 tuhande euro võrra 5 513 tuhande euroni (2024. a: 4 095 tuhat eurot), millel ei olnud aruandeperioodil rahalist mõju.

Juhtkond hindab Grupi tegevuse tulemuslikkust eelkõige EBITDA näitaja ja äritegevuse rahavoo genereerimise võimekuse alusel. EBITDA näitaja oli 4 902 tuhat eurot (2024. a: 5 939 tuhat eurot) ning EBITDA marginaal 36% (2024: 41%).

Äritegevuse rahavoog jätkuvatest ärivaldkondadest oli 4 085 tuhat eurot (2024. a: 5 761 tuhat eurot), mis kinnitab, et TextMagic Grupi äritegevus genereerib jätkuvalt tugevat rahavoogu, mis võimaldab nii investeeringuid kui ka väljamakseid investoritele.

2025. aasta jooksul vähendati nii arendus- kui ka turundusmeeskonna koosseisu, mille tulemusel kuulus seisuga 31.12.2025 Textmagicu tiimi 43 inimest (31.12.2024: 79 inimest). Oluline osa koosseisu vähendamisest rakendus aasta lõpus, mistõttu täielik tööjõukulude kokkuhoiu mõju avaldub järgmisel perioodil.

Grupi 2026. aasta peamised eesmärgid

2026. aastal on prioriteediks rahavoo parendamine ja kasumlikkuse suurendamine, toetudes olemasolevale toote väärtuspakkumisele ning keskendudes müügitulu kasvule ja kuluefektiivsusele.

2026. aastal on oluline fookus Textmagic platvormi turundusstrateegia muutmisel ja selle järjepideval rakendamisel. Eesmärk on kõnetada selgemalt prioriteetseid kliendisegmente, parandada turundustegevuste tulemuslikkust ning tugevdada platvormi nähtavust ja konkurentsivõimet.

Dividendide ettepanek

Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku 2025. aasta kahjumi katmiseks ja kasumi jaotamiseks eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt järgmiselt:

Katta aruandeperioodi puhaskahjum summas 1 950 000 eurot.

Maksta dividende 0,14 eurot aktsia kohta ehk kokku 1 205 400 eurot; tulumaksukulu oleks vastavalt 339 985 eurot.

Kulude optimeerimise eesmärgil ei korraldata aktsionäride üldkoosolekut füüsilise koosolekuna. Hääletamine toimub koosolekut kokku kutsumata ning selle algus on kavandatud 25. märtsile 2026. a. Täpsem teave hääletuse korralduse ja ajakava kohta avaldatakse eraldi börsiteates.

TextMagic AS-i 2025. aasta konsolideeritud auditeeritud aruanne on lisatud börsiteate manusena PDF-formaadis.

