Aspo Oyj Sisäpiiritieto 17.3.2026 klo 8.00

Sisäpiiritieto: Aspon talous- ja rahoitusjohtaja Erkka Repo siirtyy uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle

Aspon talous- ja rahoitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen Erkka Repo jättää Aspon siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Vuodesta 2024 Aspon talous- ja rahoitusjohtajana työskennellyt Repo lopettaa tehtävässään viimeistään syyskuussa 2026.

”Erkka Repolla on ollut keskeinen rooli Aspon onnistuneessa transformaatiossa ja strategisten tavoitteiden saavuttamisessa viimeisen kahden vuoden aikana. Arvostamme suuresti Erkan työpanosta ja toivotamme hänelle kaikkea hyvää uusiin haasteisiin”, Aspon toimitusjohtaja Rolf Jansson sanoo.





Lisätietoja: Rolf Jansson, toimitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 0400 600 264, rolf.jansson@aspo.com





