Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 9 mars au 13 mars 2026

 | Source: Elis S.A. Elis S.A.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 9 mars au 13 mars 2026

Puteaux, le 17 mars 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 9 mars 2026 au 13 mars 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49209/03/2026FR001243512154 50724,3448XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49209/03/2026FR001243512133 58924,3604DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49209/03/2026FR00124351214 94224,3648TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49209/03/2026FR00124351214 96224,3675AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49210/03/2026FR001243512150 03625,0577XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49210/03/2026FR001243512135 00025,0144DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49210/03/2026FR00124351215 00025,0455TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49210/03/2026FR00124351214 96425,0472AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49211/03/2026FR001243512147 91326,0203XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49211/03/2026FR001243512132 08725,8954DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49211/03/2026FR00124351215 00025,8588TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49211/03/2026FR00124351217 00025,7963AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49212/03/2026FR001243512136 07625,7412XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49212/03/2026FR001243512142 00025,6837DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49212/03/2026FR00124351217 22625,6776TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49212/03/2026FR00124351217 49825,6744AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49213/03/2026FR001243512147 15025,4412XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49213/03/2026FR001243512137 50025,3893DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49213/03/2026FR00124351214 65025,3977TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49213/03/2026FR00124351214 55025,4018AQE
 Total471 65025,2806 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


Attachments

Elis - Déclaration des transactions sur actions propres du 9 mars au 13 mars 2026
GlobeNewswire

Recommended Reading