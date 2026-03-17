Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 9 mars au 13 mars 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 9 mars au 13 mars 2026

Puteaux, le 17 mars 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 9 mars 2026 au 13 mars 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 09/03/2026 FR0012435121 54 507 24,3448 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 09/03/2026 FR0012435121 33 589 24,3604 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 09/03/2026 FR0012435121 4 942 24,3648 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 09/03/2026 FR0012435121 4 962 24,3675 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 10/03/2026 FR0012435121 50 036 25,0577 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 10/03/2026 FR0012435121 35 000 25,0144 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 10/03/2026 FR0012435121 5 000 25,0455 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 10/03/2026 FR0012435121 4 964 25,0472 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 11/03/2026 FR0012435121 47 913 26,0203 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 11/03/2026 FR0012435121 32 087 25,8954 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 11/03/2026 FR0012435121 5 000 25,8588 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 11/03/2026 FR0012435121 7 000 25,7963 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/03/2026 FR0012435121 36 076 25,7412 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/03/2026 FR0012435121 42 000 25,6837 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/03/2026 FR0012435121 7 226 25,6776 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/03/2026 FR0012435121 7 498 25,6744 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/03/2026 FR0012435121 47 150 25,4412 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/03/2026 FR0012435121 37 500 25,3893 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/03/2026 FR0012435121 4 650 25,3977 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/03/2026 FR0012435121 4 550 25,4018 AQE Total 471 650 25,2806

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe