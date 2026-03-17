„Artea“ banke – naujas Organizacijos vystymo vadovas

2026 kovo 16 d. prie „Artea“ banko grupės vadovų komandos prisijungė vieno iš sėkmingiausių „Tesonet Global“ grupei priklausančių lietuviškų startuolių „Surfshark“ įkūrėjas ir ilgametis vadovas Vytautas Kaziukonis. Nuo kovo 16 dienos jis tapo „Artea“ banko Organizacijos vystymo vadovu.
„Tai nauja vadovo pozicija „Artea“ banke. Daug patirties technologijų, rinkodaros ir bendrai sparčiai augančiose organizacijose sukaupęs Vytautas Kaziukonis padės vesti organizaciją transformacijos keliu – vystyti strategines kryptis ir įgyvendinti strateginius pokyčius, užtikrindamas sklandų ir efektyvų mūsų komandos bendradarbiavimą“, – sako „Artea“ banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.
„Džiaugiuosi prisijungęs prie „Artea“ – tai lietuviškas bankas su didele ambicija, ir aš nekantrauju padėti jam tapti mūsų nacionaliniu pasididžiavimu“, – sako „Artea“ banko Organizacijos vystymo vadovas Vytautas Kaziukonis.
Organizacijos vystymo vadovas padės organizacijai nuosekliai augti ir stiprėti. Jis užtikrins, kad banko veiklos modelis, specialistų kompetencijos ir bendradarbiavimo principai atitiktų ilgalaikę strategiją tapti geriausiu banku Lietuvoje.
Svarbi šio vadovo funkcija – dalintis patirtimi ir gerosiomis praktikomis organizacijoje, kad komandos galėtų efektyviau bendradarbiauti, mokytųsi vienos iš kitų ir dalintųsi bei plėtotų geriausius sprendimus kartu.
V. Kaziukonis taip pat prisidės prie iniciatyvų, kurios stiprins organizacijos veiklos efektyvumą, lyderystę ir gebėjimą prisitaikyti prie kintančios aplinkos.
