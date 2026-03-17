Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – første transje for 2026

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under første transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2026.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 4. februar 2026.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 5. februar til senest 30. mars 2026.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 4. februar 2026, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/664787

Fra 9. mars til 12. mars 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 420.020 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 320,5672 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 9. mars OSE 103.300 326,5935 33.737.108,55 CEUX TQEX 10. mars OSE 107.000 312,5236 33.440.025,20 CEUX TQEX 11. mars OSE 106.100 317,6190 33.699.375,90 CEUX TQEX 12. mars OSE 103.620 325,8842 33.768.120,80 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 420.020 320,5672 134.644.630,45 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 2.580.775 277,7263 716.749.093,71 CEUX TQEX Totalt 2.580.775 277,7263 716.749.093,71 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 3.000.795 283,7227 851.393.724,16 CEUX TQEX Totalt 3.000.795 283,7227 851.393.724,16





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 63.527.007 egne aksjer, tilsvarende 2,48% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 53.903.548 egne aksjer. tilsvarende 2,11% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

