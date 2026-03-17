Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – første transje for 2026

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under første transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2026.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 4. februar 2026.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 5. februar til senest 30. mars 2026.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 4. februar 2026, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/664787
Fra 9. mars til 12. mars 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 420.020 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 320,5672 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|9. mars
|OSE
|103.300
|326,5935
|33.737.108,55
|CEUX
|TQEX
|10. mars
|OSE
|107.000
|312,5236
|33.440.025,20
|CEUX
|TQEX
|11. mars
|OSE
|106.100
|317,6190
|33.699.375,90
|CEUX
|TQEX
|12. mars
|OSE
|103.620
|325,8842
|33.768.120,80
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|420.020
|320,5672
|134.644.630,45
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|2.580.775
|277,7263
|716.749.093,71
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|2.580.775
|277,7263
|716.749.093,71
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|3.000.795
|283,7227
|851.393.724,16
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|3.000.795
|283,7227
|851.393.724,16
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 63.527.007 egne aksjer, tilsvarende 2,48% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 53.903.548 egne aksjer. tilsvarende 2,11% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
