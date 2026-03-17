Jyrki Martikainen on nimetty Nordic Climate Group Suomen uudeksi maajohtajaksi

Nordic Climate Group on nimittänyt Jyrki Martikaisen uudeksi Suomen maajohtajaksi. Martikainen aloittaa tehtävässään 1. huhtikuuta 2026. Nimitys on osa huolellisesti suunniteltua seuraajaprosessia ja tukee konsernin kasvua Suomessa.

Vuodesta 2020 Suomen maajohtajana toiminut Ilpo Mäkelä jatkaa yhtiössä hallituksen jäsenenä ja osallistuu organisaation pitkän aikavälin kehittämiseen.

”Toivotan Jyrki Martikaisen erittäin tervetulleeksi Nordic Climate Groupiin. Hän tuo mukanaan vahvaa johtamiskokemusta, kasvuhakuisen ajattelutavan sekä yhteistyöhön perustuvan johtamistavan, joka sopii hyvin hajautettuun toimintamalliimme. Samalla haluan kiittää Ilpo Mäkelää hänen arvokkaasta työpanoksestaan yhteisten vuosiemme aikana. On hienoa, että hän jatkaa organisaation tukemista hallituksen jäsenenä,” sanoo Fredrik Gren, Nordic Climate Groupin konsernijohtaja ja toimitusjohtaja.

Jyrki Martikainen siirtyy Nordic Climate Groupiin Hiltiltä. Tällä hetkellä hän toimii Pohjois-Euroopan toimitusjohtajana 4PS:ssä, joka tarjoaa ERP-ratkaisuja rakennusalan yrityksille. Martikainen on toiminut Hiltillä lähes kahden vuosikymmenen ajan useissa johtotehtävissä, muun muassa Suomen ja Baltian maiden toimitusjohtajana. Hänellä on vahva kokemus kasvun ja muutoksen johtamisesta sekä ihmislähtöisestä johtamistavasta.

“Odotan innolla, että pääsen aloittamaan MV-Jäähdytyksellä ja Nordic Climate Groupilla. Kyseessä on vahva ja maineikas organisaatio, jolla on selkeät tulevaisuuden mahdollisuudet. Tavoitteenani on rakentaa toimintaa nykyisen vahvan perustan pohjalta, tehdä tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja etulinjan tiimien kanssa sekä jatkaa liiketoiminnan kehitystä yhdessä organisaation kanssa”, sanoo Suomen maajohtajaksi nimetty Jyrki Martikainen.

Ilpo Mäkelä aloitti MV-Jäähdytyksellä vuonna 2019 ja nimitettiin toimitusjohtajaksi vuonna 2020. Hänen toimikaudellaan yhtiö on kasvanut Suomessa valtakunnalliseksi markkinajohtajaksi jäähdytys-, lämpöpumppu- ja ammattikeittiölaitepalvelujen saralla vahvistaen operatiivisia valmiuksiaan, prosessejaan ja markkina-asemaansa.

”Olen ylpeä siitä, mitä olemme yhdessä rakentaneet ja luottavainen tulevaisuuden suhteen. Jyrki toimitusjohtajana ja Nordic Climate Group Suomi vahvana organisaationa luovat hyvän asetelman jatkaa kehitystä ja kasvua. Odotan innolla, että saan jatkaa liiketoiminnan tukemista hallituksen jäsenenä”, sanoo Ilpo Mäkelä, Nordic Climate Group Suomen tuleva hallituksen jäsen.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:

Fredrik Gren, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja, Nordic Climate Group

fredrik.gren@nordicclimategroup.se | +46 70 511 64 99

Jyrki Martikainen, toimitusjohtaja, Nordic Climate Group Suomi

jyrki.martikainen@mv-jaahdytys.fi | +358 40 584 2169

Ilpo Mäkelä, hallituksen jäsen, Nordic Climate Group Suomi

ilpo.makela@mv-jaahdytys.fi | +358 50 408 8308

Tietoa Nordic Climate Groupista:

Nordic Climate Group on johtava toimija energiatehokkaissa jäähdytys- ja lämmitysratkaisuissa. Paikalliset osaajat. Maailmanlaajuinen vaikutus.

Vuonna 2021 perustettu Nordic Climate Group toimii yli 100 toimipisteessä Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Tanskassa, Alankomaissa, Belgiassa, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa. Konserni työllistää yli 2 000 henkilöä, ja sen kokonaisliikevaihto on noin 550 miljoonaa euroa (noin 6 miljardia Ruotsin kruunua). Nordic Climate Groupin omistaa laaja joukko yrittäjiä ja työntekijöitä yhdessä Altor Fund V:n kanssa.