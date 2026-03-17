Nordic Climate Group utser Jyrki Martikainen till vd för Finland

Nordic Climate Group har utsett Jyrki Martikainen till vd för Finland med tillträde den 1 april 2026. Utnämningen är en del av en planerad successionsprocess och stödjer koncernens fortsatta tillväxt i Finland.

Ilpo Mäkelä, som varit vd för Finland sedan 2020, kommer att fortsätta i bolaget som styrelseledamot och bidra till organisationens långsiktiga utveckling.

“Jag är mycket glad över att välkomna Jyrki Martikainen som vd för Finland. Han tillför stark ledarerfarenhet, ett tydligt tillväxtfokus och ett inkluderande ledarskap som passar väl in i vår decentraliserade modell. Samtidigt vill jag tacka Ilpo Mäkelä för hans viktiga insatser under de senaste åren, det känns mycket värdefullt att han fortsätter att stötta organisationen som styrelseledamot,” säger Fredrik Gren, Vd och koncernchef för Nordic Climate Group.

Jyrki Martikainen kommer närmast från Hilti, där han i dag är Managing Director Northern Europe för 4PS, en ERP-lösning för byggföretag. Under nästan två decennier inom Hilti har han haft flera seniora ledarroller, bland annat som Managing Director för Finland och Baltikum, där han arbetat med tillväxt och transformation samt utvecklat ett ledarskap med tydligt fokus på människor.

“Jag ser fram emot att ansluta till MV-Jäähdytys och Nordic Climate Group i Finland. Det är en stark och välrenommerad organisation med tydliga framtidsmöjligheter. Mitt fokus blir att bygga vidare på den stabila grund som redan finns, hålla nära kontakt med kunder och verksamheten samt fortsätta utveckla affären tillsammans med organisationen,” säger Jyrki Martikainen, tillträdande vd för Finland.

Ilpo Mäkelä började på MV-Jäähdytys 2019 och blev vd 2020. Under hans ledarskap har bolaget utvecklats till en rikstäckande marknadsledare inom service av kylsystem, värmepumpar och professionell köksutrustning i Finland, samtidigt som verksamheten har stärkt sina arbetssätt, processer och sin marknadsposition.

“Jag är stolt över det vi har byggt tillsammans och känner stort förtroende för nästa steg. Med Jyrki som vd och en stark organisation på plats är Nordic Climate Group Finland väl positionerat för fortsatt utveckling och tillväxt. Jag ser fram emot att fortsätta bidra till verksamheten som styrelseledamot,” säger Ilpo Mäkelä, tillträdande styrelseledamot i Nordic Climate Group Finland.

För ytterligare information, kontakta

Fredrik Gren, Vd och koncernchef för Nordic Climate Group

fredrik.gren@nordicclimategroup.se | +46 70 511 64 99

Jyrki Martikainen, Vd för Nordic Climate Group Finland

jyrki.martikainen@mv-jaahdytys.fi | +358 40 584 2169

Ilpo Mäkelä, Styrelseledamot, Nordic Climate Group Finland

ilpo.makela@mv-jaahdytys.fi | +358 50 408 8308

Om Nordic Climate Group:

Nordic Climate Group är hem för experter inom hållbar kyla och värme, med fokus på energieffektiva installationer. Lokala vinnare. Global påverkan.

Gruppen grundades 2021 och finns etablerade på över 100 platser med 2 000 anställda i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Nederländerna, Belgien, Storbritannien och Irland med en total omsättning på cirka EUR 550 miljoner (omkring SEK 6 miljarder). Ägarskapet delas mellan entreprenörer, anställda och Altor Fund V.