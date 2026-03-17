Vaisala Oyj

Pörssitiedote

17.3.2026 klo 9.00

Vaisala muuttaa taloudellisen raportointinsa rakennetta ja julkistaa uusien raportoitavien segmenttien mukaiset vertailuluvut vuodelta 2025

Vaisala on päättänyt muuttaa taloudellisen raportointinsa rakennetta 1.1.2026 alkaen tarjotakseen sijoittajille olennaista tietoa yhtiön kolmesta liiketoiminnasta. Uudessa rakenteessa Vaisala raportoi taloudelliset tiedot kolmesta raportoitavasta segmentistä: Teollisten mittausten liiketoiminta-alue, Xweather-liiketoiminta-alue sekä Sää, energia ja ympäristöliiketoiminta-alue.

Xweather-liiketoiminta-alue on kasvanut kaksinumeroisin prosentein joka vuosi perustamisestaan lähtien vuonna 2022. Vahva kasvu jatkui myös vuonna 2025, sekä orgaanisen kasvun että WeatherDesk- ja Speedwell Climate -yritysostojen myötä. Yritysostot toteutettiin vuoden 2024 neljännellä neljänneksellä ja integroitiin Xweatheriin vuoden 2025 aikana. Vaisalan tavoitteena on edelleen kasvattaa Xweatherin jatkuvaa tilauspohjaista liiketoimintaa yhtiön strategian mukaisesti. Näin ollen Vaisala haluaa lisätä läpinäkyvyyttä ja tarjota sijoittajille olennaista tietoa tästä liiketoiminta-alueesta muiden liiketoiminta-alueiden ohella.

Aiemmin raportoitavat segmentit olivat Teollisten mittausten liiketoiminta-alue sekä Sää ja ympäristöliiketoiminta-alue. Xweather sekä Sää, energia ja ympäristö -liiketoiminta kuuluivat Sää ja ympäristö -raportoitavaan segmenttiin.

Lisäksi Vaisala raportoi Xweather-raportoitavan segmentin osalta vuosittaisen toistuvan tilausmyynnin (annual recurring revenue, ARR) uutena vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Vuosittainen toistuva tilausmyynti (ARR) lasketaan kertomalla kyseisen vuosineljänneksen keskimääräinen kuukausittainen toistuva tilausmyynti kahdellatoista, sisältäen volyymipohjaisten sopimusten veloitukset. Saatuja tilauksia ja tilauskantaa ei raportoida Xweather-raportoitavan segmentin osalta jatkuvan tilauspohjaisen liiketoiminnan luonteesta johtuen. Jatkuva tilauspohjainen liiketoiminta ei ole sisältynyt saatuihin tilauksiin eikä tilauskantaan myöskään aiemmin.

Vaisala raportoi lisäksi tietyt konserni- ja ei-operatiiviset erät erikseen. Konsernieriin sisältyvät johdon kulut, joita ei voida kohdistaa suoraan liiketoiminta-alueiden operatiiviseen toimintaan. Ei-operatiivisiin eriin sisältyvät pääasiassa yritysostoihin ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset kulut sekä mahdolliset lopetetut liiketoiminnot. Konserni- ja ei-operatiivisia eriä ei sisällytetä kolmen raportoitavan segmentin tuloksiin.

Vaisalan raportoitavat segmentit 1.1.2026 alkaen:

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue tarjoaa edistyneitä mittalaitteita ja ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita eri toimialoilla optimoimaan prosesseja, vähentämään energiankulutusta sekä parantamaan laatua ja tehokkuutta. Liiketoiminta-alueella on vahva asema kosteuden, kastepisteen ja hiilidioksidin mittauksissa. Keskeisiä markkinasegmenttejä ovat teollisuus, terveysteknologia ja sähkövoima.

Xweather-liiketoiminta-alue tarjoaa edistyksellisiä data- ja ohjelmistopalveluja, jotka auttavat yrityksiä hallitsemaan sääolosuhteisiin liittyviä riskejä ja optimoimaan toimintoja. Yhdistämällä paikallisten antureiden tuottaman datan tekoälypohjaisiin ennusteisiin Xweather toimittaa tarkkoja ja helposti hyödynnettäviä sääanalyysejä, jotka parantavat turvallisuutta ja tehokkuutta sekä vahvistavat yritysten kykyä varautua sään ääri-ilmiöihin ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Keskeiset markkinasegmentit ovat kuljetus ja logistiikka, energia ja sähköverkot, rahoitus ja vakuutus sekä kehittäjät ja datan jakelijat.

Sää-, energia- ja ympäristöliiketoiminta-alue mahdollistaa kriittiset sään ja ilmaston havainnot edistyneiden mittalaitteiden ja järjestelmien kautta. Liiketoiminta-alue mahdollistaa asiakkailleen – kuten ilmatieteen laitoksille ja lentokenttäoperaattoreille sekä uusiutuvan energian tarjoajille ja tieviranomaisille – ihmisten turvallisuuden, omaisuuden suojaamisen ja tehokkaiden toimintojen varmistamisen. Keskeisiä markkinasegmenttejä

ovat meteorologia, lentoliikenne ja uusiutuva energia.

Seuraavissa taulukoissa on esitetty uuden raportointirakenteen mukaiset vuoden 2025 vertailuluvut vuosineljänneksittäin sekä koko vuoden osalta. Luvut ovat tilintarkastamattomia, lukuun ottamatta Vaisala-konsernin koko vuoden 2025 lukuja.





Saadut tilaukset Q1/2025 Q2/2025 Q3/2025 Q4/2025 2025 Teolliset mittaukset 60,4 62,7 61,5 71,3 255,9 Sää, energia ja ympäristö 61,1 61,5 58,0 80,8 261,3 Vaisala 121,4 124,1 119,6 152,0 517,2





Tilauskanta Q1/2025 Q2/2025 Q3/2025 Q4/2025 2025 Teolliset mittaukset 36,8 35,7 36,3 41,9 41,9 Sää, energia ja ympäristö 175,7 165,2 144,1 143,9 143,9 Vaisala 212,5 200,9 180,4 185,8 185,8





ARR Q1/2025 Q2/2025 Q3/2025 Q4/2025 2025 Xweather 55,4 54,3 56,0 57,1 57,1





Liikevaihto Q1/2025 Q2/2025 Q3/2025 Q4/2025 2025 Teolliset mittaukset 59,7 62,0 60,7 65,5 247,8 Xweather 15,3 13,3 14,4 15,8 58,8 Sää, energia ja ympäristö 61,0 70,0 79,3 81,6 292,1 Vaisala* 135,6 145,0 154,0 162,3 596,9

*Vaisalan liikevaihtoon sisältyy segmenttien välinen eliminointi Xweather- sekä Sää, energia ja ympäristö -liiketoiminta-alueiden välillä.





Bruttokate % Q1/2025 Q2/2025 Q3/2025 Q4/2025 2025 Teolliset mittaukset 64,4 62,8 61,2 61,5 62,5 Xweather 80,6 76,5 75,5 77,4 77,5 Sää, energia ja ympäristö 44,9 43,2 45,6 45,5 44,9 Vaisala 57,3 54,5 54,4 54,9 55,2





T&K Q1/2025 Q2/2025 Q3/2025 Q4/2025 2025 Teolliset mittaukset 6,8 7,0 5,5 7,7 27,0 Xweather 4,2 4,4 4,1 4,6 17,2 Sää, energia ja ympäristö 5,9 6,7 5,0 6,5 24,1 Vaisala 16,9 18,0 14,6 18,9 68,3





EBITA Q1/2025 Q2/2025 Q3/2025 Q4/2025 2025 Teolliset mittaukset 13,8 14,4 15,5 13,3 57,0 Xweather 2,1 -0,2 1,0 1,1 4,0 Sää, energia ja ympäristö 6,0 6,6 16,0 14,5 43,0 Konserni- ja ei-operatiiviset erät -1,6 -1,2 -4,5 -2,7 -9,9 Vaisala 20,5 19,6 28,0 26,1 94,2





Poistot Q1/2025 Q2/2025 Q3/2025 Q4/2025 2025 Teolliset mittaukset 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 Xweather 1,1 1,2 0,8 0,8 3,9 Sää, energia ja ympäristö 1,2 1,2 1,2 0,5 4,2 Vaisala 2,6 2,6 2,3 1,6 9,1





Liiketulos (EBIT) Q1/2025 Q2/2025 Q3/2025 Q4/2025 2025 Teolliset mittaukset 13,6 14,1 15,3 13,0 56,0 Xweather 1,0 -1,4 0,2 0,3 0,1 Sää, energia ja ympäristö 4,8 5,4 14,7 13,9 38,8 Konserni- ja ei-operatiiviset erät -1,6 -1,2 -4,5 -2,7 -9,9 Vaisala 17,9 16,9 25,7 24,5 85,1





Vaisalan tammi–maaliskuun 2026 osavuosikatsaus laaditaan uusien raportoitavien segmenttien mukaisesti ja julkaistaan 24. huhtikuuta 2026.





