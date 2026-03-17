SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET CRÉDIT MUTUEL ARKÉA SIGNENT UN PROTOCOLE D’ACCORD EN VUE DE LA CESSION DE L’ACTIVITÉ TENUE DE COMPTE-CONSERVATION RETAIL DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES

Communiqué de presse

Paris, le 17 mars 2026

Société Générale et Crédit Mutuel Arkéa annoncent la signature d’un protocole d’accord (Memorandum of Understanding) en vue de la cession de l’activité de délégation de Tenue de Compte-Conservation (TCC) dédiée au segment Banque de détail en France (Retail), opérée par Société Générale Securities Services. Cette activité recouvre notamment la gestion des opérations sur titres, des paiements de coupons et de dividendes, ou encore la tenue des positions des Compte-Titres Ordinaires (CTO) et des PEA (Plan d’Épargne en Actions).

Crédit Mutuel Arkéa réaliserait cette acquisition via ProCapital, sa filiale spécialisée dans la Tenue de Compte-Conservation (TCC) et plus largement dans les services d’investissement en marque blanche, qui propose aux acteurs de l’épargne financière des prestations leur permettant d’externaliser tout ou partie de leurs activités titres, dans un cadre sécurisé et conforme aux exigences réglementaires. Dans le cadre de ce protocole, ProCapital deviendrait ainsi le prestataire de service métier titres du Réseau SG en France, de BoursoBank et de Societe Generale Private Banking en France.

Arnaud Jacquemin, Directeur de Société Générale Securities Services (SGSS) : « Ce projet de cession s’inscrit pleinement dans la stratégie de SGSS, et nous sommes convaincus que Crédit Mutuel Arkéa sera le meilleur actionnaire pour accompagner le développement de cette activité. A l’instar de ses pairs, SGSS se recentre ainsi sur la clientèle Wholesale : les investissements continus du Groupe en matière de services titres seront dès lors concentrés sur ces clients, permettant de les accompagner toujours mieux dans leur développement et maintenir une haute qualité de service qui fait de SGSS un acteur de référence en la matière. »

Frédéric Diverrez, Directeur du pôle Technologie et Services, membre du Comex du Crédit Mutuel Arkéa : « Ce projet d’acquisition constitue une étape structurante dans la mise en œuvre de notre plan stratégique Faire 2030. Il illustre concrètement notre ambition d’ouverture de notre modèle d’affaires et notre volonté d’accélérer fortement, d’ici 2030, sur le marché des prestations bancaires en marque blanche. En renforçant nos capacités dans la Tenue de Compte-Conservation de titres Retail, nous consolidons un savoir-faire reconnu et gagnons en volume sur un métier à forte intensité technologique et réglementaire. Cette opération nous permettrait de déployer plus largement notre expertise bancaire au service du développement de nos partenaires B2B comme des entités du Groupe, en leur offrant des solutions innovantes, performantes et robustes. Elle s’inscrit dans une trajectoire plus large visant à faire de nos filiales spécialisées des références incontournables sur leurs marchés. Notre ambition est claire : renforcer durablement la position du Crédit Mutuel Arkéa parmi les leaders de l’externalisation bancaire, en combinant innovation et excellence opérationnelle. »

Ce projet sera soumis aux procédures sociales applicables et à l’approbation des autorités compétentes. La finalisation du projet est attendue en 2028.

Contacts presse :

Société Générale : Benjamin Fayol _+33 1 42 13 08 11_ benjamin.fayol@socgen.com

Crédit Mutuel Arkéa : Solen Deltour _+33 6 30 80 38 78_ solen.deltour@arkea.com

À propos du Groupe Société Générale

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 110 000 collaborateurs au service de 27 millions de clients dans 58 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis plus de 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.

Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.

avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs , acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG.

, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG. La Mobilité, Banque de détail et Services Financiers à l’International, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD I LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.







Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra de vérifier l’intégrité de cette information.

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À propos du Groupe Crédit Mutuel Arkéa

Groupe de banque-assurance coopératif et mutualiste, le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d’une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Asset Management, Arkéa Capital, Suravenir, Suravenir Assurances…). Il compte 11 660 salariés, 2 500 administrateurs, plus de 5,6 millions de sociétaires et clients et affiche un total de bilan de 211,6 milliards d’euros. Fort de la diversité de ses expertises et de la singularité de son modèle d’affaires, le Crédit Mutuel Arkéa s’engage en faveur de l’accompagnement des transitions environnementales et sociétales, en cohérence avec sa qualité d’entreprise à mission. Partenaire financier de référence en Bretagne et dans le Sud-Ouest, le Crédit Mutuel Arkéa s’appuie sur son plan stratégique “Faire 2030” pour accélérer son développement et sa transformation, au service d’une stratégie audacieuse animée par un collectif de collaborateurs et de sociétaires engagés autour d’une promesse commune : “Avec vous, de toutes nos forces”.

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